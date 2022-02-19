Зеленський запевнив, що Україна в будь-якому випадку захищатиме свою землю

Володимир Зеленський заявив , що Україна захищатиметься / УНІАН

Вже вісім років поспіль Україна є щитом для Європи і стримує одну з найбільших армій світу, підкреслив глава держави Володимир Зеленський під час свого сьогоднішнього виступу на Мюнхенській конференції безпеки.

"Більше немає чужої війни... Ми будемо захищати свою землю, маючи підтримку партнерів або не маючи. Надають нам сотні одиниць сучасної зброї або 5 тисяч шоломів. Ми цінуємо будь-яку допомогу, але всі ми повинні розуміти, що це не благодійні внески, про які Україна має просити або нагадувати. Не благодійні жести, за які Україна повинна низько кланятися", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що Україна вже 8 років є щитом Європи і 8 років стримує одну з найбільших армій світу.

Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені до лікарні.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

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