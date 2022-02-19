УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Зеленський запевнив, що Україна в будь-якому випадку захищатиме свою землю

19 лютого 2022, 21:04

Україна вже 8 років є щитом Європи і 8 років стримує одну з найбільших армій світу.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський заявив , що Україна захищатиметься / УНІАН

Вже вісім років поспіль Україна є щитом для Європи і стримує одну з найбільших армій світу, підкреслив глава держави Володимир Зеленський під час свого сьогоднішнього виступу на Мюнхенській конференції безпеки.

"Більше немає чужої війни... Ми будемо захищати свою землю, маючи підтримку партнерів або не маючи. Надають нам сотні одиниць сучасної зброї або 5 тисяч шоломів. Ми цінуємо будь-яку допомогу, але всі ми повинні розуміти, що це не благодійні внески, про які Україна має просити або нагадувати. Не благодійні жести, за які Україна повинна низько кланятися", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що Україна вже 8 років є щитом Європи і 8 років стримує одну з найбільших армій світу.

Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені до лікарні.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

Читайте також:

viber
Володимир Зеленський Мюнхенська конференція новини України Офіс президента
Зараз ви переглядаєте новину «Зеленський запевнив, що Україна в будь-якому випадку захищатиме свою землю». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 16 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 16 лютого: що не можна робити і як не потрапити в біду Щедрі подарунки долі і щасливі зміни: кому зі знаків очікувати вже на початку березняЩедрі подарунки долі і щасливі зміни: кому зі знаків очікувати вже на початку березня Місячний гороскоп на тиждень 21-27 лютого: Тільцям – плітки, Терезам - любовний трикутник, Скорпіонам - знаки доліМісячний гороскоп на тиждень 21-27 лютого: Тільцям – плітки, Терезам - любовний трикутник, Скорпіонам - знаки долі Україна або підіграє Байдену, або нехай нарікає на себе: розбір промови президентаУкраїна або підіграє Байдену, або нехай нарікає на себе: розбір промови президента Львів і Дрогобич під прицілом: естонська розвідка показала карту з містами, які може обстріляти РосіяЛьвів і Дрогобич під прицілом: естонська розвідка показала карту з містами, які може обстріляти Росія
22:09

Російський народ не зможе піти війною проти українців - Зеленський

21:36

РФ готує теракти на Донбасі для введення військ під виглядом "миротворців" - ЗалужнийВідео

21:26

Юрій Романенко. Зеленський вмазав у Мюнхені Будапештським меморандумомВідеоблоги

21:23

У Зеленського різко відреагували на звинувачення Росії в "обстрілах"

21:19

Від заклику Зеленського щодо "Будапешту" дива очікувати не варто, але хід хорошийПогляд

Реклама
21:05

Промова Зеленського у Мюнхені: Україна гучно притискає США до стінкиПогляд

21:04

Зеленський запевнив, що Україна в будь-якому випадку захищатиме свою землю

20:48

"Немає зброї та безпеки": Зеленський поставив під сумнів Будапештський меморандумВідео

20:47

Міцна промова президента у МюнхеніПогляд

20:32

Хтось бреше: Україна хоче миру, а Росія не хоче нападати - ЗеленськийВідео

20:20

"Самі у себе підривають": Зеленський розніс дикий фейк РФ щодо снарядів з УкраїниВідео

20:01

5 блискучих багатошарових жіночих стрижок 2022, які додають волоссю неймовірного об'ємуФото

19:46

Зеленський закликав "сказати правду" про вступ України до НАТОВідео

19:39

Україна ближче до досягнення своїх цілей у війні, ніж Кремль своїхПогляд

19:38

"Краще б пересиділи в підвалах": до евакуації з ОРДЛО людей в Росії не підготувалися

19:29

"У РФ будуть плакати за своїми синами": Джонсон жорстко попередив ПутінаВідео

19:25

Обстріли на Донбасі: за день загинуло двоє бійців ЗСУ, в тому числі розвідник

18:46

"Лягати в труни українці не будуть": Зеленський зажадав від Заходу "дешевих" грошейВідео

18:44

Кулеба закликав "трійку" ОБСЄ терміново відвідати Україну

18:29

Зеленський знову запропонував Путіну провести переговориВідео

Реклама
18:13

Гороскоп на завтра, 20 лютого 2022: Ракам - вдалий збіг, Левам - гроші, Дівам - інтригиВідео

18:07

Нереально пощастить з грошима в березні 2022: названі 5 щасливчиків гороскопуВідео

17:59

На Донбасі бойовики готують криваві теракти: у ГУР назвали список підприємствВідео

17:14

Арахамія з групою нардепів і західних журналістів потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі

17:09

Загроза "смерті" Будапештського меморандуму і закид Заходу: що говорив Зеленський у МюнхеніВідео

16:55

Прогноз магнітних бур на березень 2022: небезпечні дні та корисні порадиВідео

16:46

Україна спростувала фейк РФ про обстріл російської територіїВідео

16:15

Прикмети на 20 лютого: що не можна робити в день Луки і як не потрапити в бідуВідео

16:12

У Росії заявили про вибух другого снаряда за день в Ростовській областіВідео

16:10

"Помідори за 79 грн, банани за 31 грн": експерти пояснили, чому дорожчають фрукти та овочі

15:58

Найманців Вагнера перекинули в Донецьк для підриву житлових будинків - розвідкаВідео

15:45

Гороскоп на березень 2022 року для Терезів: багато роботи, підвищення і романтичне знайомствоВідео

15:39

У Байдена пригрозили РФ миттєвими санкціями у разі вторгнення в УкраїнуВідео

15:24

Україну розігріє до +24°: з'явився несподіваний прогноз на веснуВідео

15:24

Бойовики обстріляли власні позиції на Донбасі – заява українських військовихВідео

15:23

Брязкання зброєю: Путін з Лукашенком під рапорт Шойгу поспостерігали за ракетними навчаннями

15:08

Найсмачніший червоний борщ з одним секретним інгредієнтом, який зробить блюдо насичено червонимВідео

14:50

Загроза нападу Росії на Україну: Зеленський у Мюнхені зустрівся з Джонсоном

14:41

Росія склала списки тих, кого потрібно заарештувати і вбити в Україні після вторгнення - Foreign PolicyВідео

14:41

"Записали відосик": в ОГП розкрили постановку "евакуаційного відео" бойовиківВідео

Реклама
14:25

Приїхали в нікуди, дитячий плач, ні їжі, ні туалетів: вивезені жителі ОРДО поскаржилися на умови в РФ

13:44

"Весь Маріуполь не спав": росіяни і бойовики вдарили з важкої зброї по Приазов'юВідео

13:35

"Отримає ще більше НАТО на своїх кордонах": Столтенберг жорстко застеріг РФ не лізти до УкраїниВідео

13:22

"У Сибір, нехай там пашуть": в Ростовську область масово звозять жителів ОРДЛО, росіяни їм не радіВідео

13:02

"Він у розпачі і програє на всіх напрямках": Путіна порівняли зі щуром, загнаним в кут – ЗМІВідео

12:57

"Зими не буде": експерт розповіла, чим загрожує Україні зміна кліматуВідео

12:41

"Стримати Путіна": Джонсон закликав світ переконати главу Кремля не нападати на УкраїнуВідео

12:40

Підготовку реального наступу ми не пропустимоПогляд

12:12

Коли Великий піст 2022: дати, традиції, календар харчування по днях

12:09

Мінські угоди впали в агонію: Геращенко розкрив суть "евакуації" жителів ОРДЛО

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти