УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Ілля Євлаш став новим речником Повітряних сил ЗСУ: що про нього відомо

Ангеліна Підвисоцька
18 березня 2024, 18:51
Майор Ілля Євлаш був призначений на цю посаду після звільнення Юрія Ігната.
Евлаш, Воздушные силы ВСУ
Ілля Євлаш став речником Повітряних сил ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Повітряні сили ЗСУ

Речника Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната звільнили з посади. Його місце зайняв майор Ілля Євлаш. Відповідний наказ видав Головнокомандувач ЗСУ, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Тепер Євлаш став начальником служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ.

Відомо про те, що раніше він був на посаді старшого офіцера служби зв'язків з громадськістю. Також Євлаш очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". До того ж він був речником східного угруповання військ.

відео дня

Хто такий Ілля Євлаш?

Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія.

До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Кадрові перестановки в ЗСУ

Нагадаємо, 8 лютого Валерія Залужного відправили у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Тоді президент запропонував йому продовжити службу в команді.

Президент України призначив 8 лютого на посаду головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського. До цього Сирський командував Східним угрупуванням військ.

Як повідомляв Главред, 2 березня Зеленський повідомив, що Сирський отримав карт-бланш на кадрові зміни в ЗСУ. Вже 16 березня стало відомо про те, що Юрія Ігната звільнили з посади речника Повітряних сил ЗСУ. Тепер він працюватиме на іншому напрямку.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Повітряні Сили Юрій Ігнат
Реклама

Головне за день

Повстанці говорять про новий наступ: РДК підійшов до ядерного об'єкта – Newsweek

Повстанці говорять про новий наступ: РДК підійшов до ядерного об'єкта – Newsweek

20:06 Світ
На Україну налетить шторм: регіони засипатиме снігом, буде скажений вітер

На Україну налетить шторм: регіони засипатиме снігом, буде скажений вітер

19:44 Синоптик
Ілля Євлаш став новим речником Повітряних сил ЗСУ: що про нього відомо

Ілля Євлаш став новим речником Повітряних сил ЗСУ: що про нього відомо

18:51 Україна
Всі головні новини

Популярне

Коли можна прибирати на кладовищі перед Великоднем: категорично заборонені дні 3583

Коли можна прибирати на кладовищі перед Великоднем: категорично заборонені дні

Favbet Foundation передав роті Фаворит ще два позашляховики і двовісний причіп 3321

Favbet Foundation передав роті "Фаворит" ще два позашляховики і двовісний причіп

Путін пообіцяв росіянам продовжити війну: хоче створити санітарну зону в Україні 2819

Путін пообіцяв росіянам продовжити війну: хоче створити "санітарну зону" в Україні

Окупанти захопили населений пункт на Запоріжжі - ISW 2628

Окупанти захопили населений пункт на Запоріжжі - ISW

Останні новини

20:38

Роман Цимбалюк. Путін сказав, що чекає на Росію Відеоблоги

20:06

Повстанці говорять про новий наступ: РДК підійшов до ядерного об'єкта – Newsweek

19:54

Путинофіла Джигурду помітили на Запоріжжі: спекулював на українському корінні

19:44

На Україну налетить шторм: регіони засипатиме снігом, буде скажений вітер

19:10

Бєлгород тепер може спати спокійноПогляд

ЗСУ відступають на другу-третю лінії: з якими викликами зіткнулася арміяЗСУ відступають на другу-третю лінії: з якими викликами зіткнулася армія
19:07

Загроза наступу РФ на півночі: у ГУР оцінили ймовірність атаки

18:55

Хто вбив Навального: Трамп промимрив одну річ - Politico

18:51

Ілля Євлаш став новим речником Повітряних сил ЗСУ: що про нього відомо

18:36

4 найкращі способи, як перевірити воду на якість у домашніх умовах

Реклама
18:34

Краще не стане: у Зеленського сказали, чому Путін говорить про "санітарну зону"

18:29

Деяким українцям можна виходити на пенсію достроково: хто може це зробити

18:24

Молода дружина старого Петросяна розкрила деталі народження доньки

18:08

"Залп" із 60 дронів: Україна щоденного може масовано бити по РФ – Bild

17:36

До чого сниться падіння та політ: відповідь здивує

17:25

Кому молитися 19 березня, щоб у сім'ї був мир, здоров'я і багатство: прикмети

17:18

Загроза затяжної війни: генерал ЗСУ назвав, чим і як змусити РФ видихатися

16:43

ЄС ухвалив рішення про виділення €5 млрд на підтримку ЗСУ: коли Україна отримає їх

16:42

"Уже заздрять": Ксенія Мішина показала фото з новим коханим

16:42

США продають Росії супутникові знімки України - The Atlantic

16:26

Шахіст-утікач Карякін назвав "позамежним цинізмом" вимогу до РФ припинити війну

Реклама
16:13

Сотні солдатів РФ "покришили" разом із технікою: повстанці про втрати армії Путіна

16:11

Базилік: користь і шкода, що потрібно знати кожному

16:08

Треба знайти банан, кекс і зубну щітку за 15 секунд: надзвичайна загадка на уважність

16:01

Церковне свято 19 березня: чому сьогодні не можна виходити на город і в сад

15:59

Медсестра хоспісу розповіла, що роблять собаки, коли їхній господар ось-ось помреВідео

15:38

Яка олія корисніша для використання: оливкова чи соняшникова

15:27

Під звуки фронтової зброї: Юлія Саніна та DOROFEEVA заспівали в дуетіВідео

15:19

У 2025 році "маятник" війни може "хитнутися" проти Росії - експерт

15:14

РФ б'є по Україні з новою тактикою: у Силах оборони назвали, куди цілиться ворог

15:13

Ситуація на фронті та підготовка системи оборони: Зеленський провів Ставку

15:01

Україну накриють сніг і морози: синоптик назвала дату

14:57

Клопотенко показав, як правильно приготувати домашні вареники з сиром

14:18

Оцет "ніколи не можна використовувати" в 4 місцях: експерт попередив про наслідки

14:09

"Удари дронів по заводах РФ": у Європі різко зросли ціни на газ та нафту

13:59

Чому годинник носять на лівій руці: мало хто про це здогадується

13:56

"Помер" король Британії Чарльз III: що відомо

13:55

"Ти просто рідкісна...": українська продюсерка обматюкала зрадницю Повалій

13:37

"Закрити лазівку ухильників": у Раді озвучили деталі законопроєкту про мобілізацію

13:17

Як виростити розмарин з гілочки: секрети вирощування ароматного куща

13:15

БПЛА влучив у військову частину Придністров'я: в ISW назвали, хто за цим стоїть

Реклама
13:11

Окупанти застосовують нову тактику ударів по Україні: навіщо вони це роблять

13:04

Усе як із Діаною: брат принцеси наляканий зникненням Кейт Міддлтон

12:52

Favbet Foundation передав роті "Фаворит" ще два позашляховики і двовісний причіп новости компании

12:42

Які печериці не можна їсти: 7 ознак зіпсованих грибів, які повинен знати кожен

12:37

"У демократів є козир": Кочетков пояснив, у чому проблема Трампа і Байдена на виборахВідео

12:24

В Україну йде довгоочікуване потепління: синоптики здивували прогнозом

12:15

Кольори фарб, які зроблять інтер'єр "застарілим": дизайнер поділився порадами

12:04

СБУ під Києвом затримала сім'ю, яка наводила російські ракети і ховала окупантів

11:59

Китайський гороскоп на завтра 19 березня: Кролики творитимуть, Бикам - романтика

11:55

Прибула в критичний час: під Роботине перекинули нову піхотну бригаду - Forbes

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Персони
Кирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоГоловоломкиТести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикмети
Гороскоп
Місячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти