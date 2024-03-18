Ілля Євлаш став новим речником Повітряних сил ЗСУ: що про нього відомо

Майор Ілля Євлаш був призначений на цю посаду після звільнення Юрія Ігната.

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Ілля Євлаш став речником Повітряних сил ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Повітряні сили ЗСУ

Речника Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната звільнили з посади. Його місце зайняв майор Ілля Євлаш. Відповідний наказ видав Головнокомандувач ЗСУ, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Тепер Євлаш став начальником служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ.

Відомо про те, що раніше він був на посаді старшого офіцера служби зв'язків з громадськістю. Також Євлаш очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". До того ж він був речником східного угруповання військ.

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Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Кадрові перестановки в ЗСУ

Нагадаємо, 8 лютого Валерія Залужного відправили у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Тоді президент запропонував йому продовжити службу в команді.

Президент України призначив 8 лютого на посаду головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського. До цього Сирський командував Східним угрупуванням військ.

Як повідомляв Главред, 2 березня Зеленський повідомив, що Сирський отримав карт-бланш на кадрові зміни в ЗСУ. Вже 16 березня стало відомо про те, що Юрія Ігната звільнили з посади речника Повітряних сил ЗСУ. Тепер він працюватиме на іншому напрямку.

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