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Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України: у чому суть документа

17 сентября 2021, 22:45

Створено план згідно з яким реалізовуватиметься військова політика України.

Зеленський
Зеленський підписав документ про роботу ЗСУ / Фото офісу президента

Президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень, метою якого є визначення основних напрямків реалізації військової політики держави.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

Згідно з документом військова політика України буде реалізовуватися за напрямками:

  • відновлення територіальної цілісності і суверенітету України, відсіч і стримування загрози з боку Російської Федерації і запобігання військових конфліктів з іншими країнами;
  • планування плану оборони України; надання центральними органами виконавчої влади можливостей щодо своєчасної мобілізації, ефективне управління оборонними ресурсами та задоволення потреб оборони;
  • всебічне забезпечення оборони України; введення в оборону досвіду, принципів і стандартів НАТО, участь у спільних операціях і навчаннях, а також задоволення критеріїв членства для подальшої інтеграції.

У документі йдеться про розвиток військового комплексу України до 2025 року.

Також у бюлетені викладені п'ять головних стратегічних цілей:

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  1. ефективний менеджмент
  2. професійний склад
  3. сучасна техніка
  4. розвинена інфраструктура
  5. інтегровані оперативні сили оборони.

Кожна мета отримає певний перелік завдань для її реалізації у Державній програмі розвитку ЗСУ до 2026 року.

Також відомо, що фінансування реалізації даного документу здійснюватиметься не тільки з держбюджету, а й з інших джерел фінансування.

Нагадаємо, Зеленський знову відвідає США. Він візьме участь Генеральній Асамблеї Організації об'єднаних націй, де зустрінеться з лідерами країн і генсеком ООН.

Також раніше президент України Володимир Зеленський 1 вересня в ході свого візиту в США у Вашингтоні провів переговори з главою Білого дому Джо Байденом. Як заявив гарант, відбулися ефективні переговори, а у адміністрації Штатів немає будь-якого негативу по відношенню до Банкової.

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Володимир Зеленський військове командування
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