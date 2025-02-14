Зеленський зробив першу заяву після зустрічі з американськими сенаторами

Зеленський заявив, що під час зустрічі обговорювались важливі для України питання.

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Зеленський зустрівся із сенаторами США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський у Мюнхені провів зустріч із сенаторами США. Про це він особисто заявив журналістам.

Він зазначив, що всі питання були дуже важливими. Президент вирішив залишити все без подробиць, але зазначив, що США готові продовжувати допомагати Україні.

"Важливі зустрічі для України. Була зустріч із сенаторами Сполучених Штатів Америки. Усі питання дуже важливі. Не буду в деталях, але вони дуже позитивно відносяться до нас, будуть продовжувати допомагати Україні", - сказав Зеленський.

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Дивіться відео з виступом Зеленського:

Зеленський зустрівся із сенаторами США / фото: скріншот

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