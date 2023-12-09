"Інакше ми загинемо": Зеленська описала наслідки можливої зупинки допомоги Заходу

Україна перебуватиме у смертельній небезпеці, якщо Захід припинить надання допомоги для боротьби з Росією.

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Зеленська описала наслідки можливої зупинки допомоги Заходу/ колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил тероборони ЗСУ, Instagram olenazelenska_official

Якщо країни Заходу не продовжать військову і фінансову підтримку України для її боротьби проти країни-агресорки Росії, то українцям загрожує "смертельна небезпека".

Про це заявила Перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю ВВС через день після того, як сенатори-республіканці у США заблокували ключовий законопроєкт про допомогу Україні, що передбачав надання нашій державі військової підтримки на понад 60 мільярдів доларів.

Зеленська наголосила, що якщо "втомиться світ", то "вони просто дозволять нам загинути". Вона зазначила, що загроза сповільнення допомоги – це "смертельно небезпечно" для України.

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"Нам дуже потрібна допомога. Якщо простими словами, ми не можемо втомитися від цієї ситуації, тому що інакше ми загинемо. А якщо втомиться світ, вони просто дозволять нам загинути… Нам дуже боляче, коли ми бачимо знаки того, що палке бажання допомагати може зменшуватися. Для нас це питання життя, тому нам дійсно боляче за цим спостерігати", – сказала Олена Зеленська.

Допомога Україні від США

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон зазначив, що відмова США від допомоги Україні стане "різдвяним подарунком" Путіну і Сі Цзіньпіну. Кемерон наголосив, що в разі відмови у фінансуванні, користь отримають саме ті авторитарні лідери, яким потрібна слабкість та розбрат у демократичних країнах.

Представник Радбезу Джон Кірбі заявив, що у США залишилось всього кілька тижнів, після чого ресурси на допомогу Україні будуть вичерпані. На питання журналістки про те, чи може Білий Дім запропонувати будь-які гарантії додаткового фінансування України, Кірбі відповів, що США не в змозі дати таку обіцянку Україні.

Пізніше стало відомо, що президент США Джо Байден готовий піти на поступки республіканцям заради України. ​Республіканці відмовилися схвалити додаткове фінансування України без заходів для скорочення числа мігрантів, які намагаються нелегально перетнути кордон США.

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