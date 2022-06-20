Захистить жінок: Рада ратифікувала важливу Стамбульську конвенцію

Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію / УНИАН

Верховна Рада проголосувала за ратифікацію Стамбульської конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, а також боротьбу із цими явищами. Про це повідомляє Європейська правда.

Ратифікацію конвенції підтримали 259 народних депутатів. Проти ратифікацію виступили 4 депутата, ще 25 - утримались.

Як голосували фракції:

"Слуга народу":

"За" - 193 голоси,

"Проти" - 1 голос,

"Утримались" - 6 депутатів;

"Європейська солідарність":

"За" - 9 голосів,

"Проти" - 0 голосів,

"Утримались" - 1 депутат;

"Батьківщина":

"За" - 0 голосів,

"Проти" - 0 голосів",

"Утримались" - 13 депутатів;

"Голос":

"За" - 10 голосів,

"Проти" - 2 голоси,

"Утримались" - 0 депутатів;

"За майбутнє":

"За" - 2 голоси,

"Проти" - 1 голос,

"Утримались" - 6 депутатів.

Всі депутати, які голосували від "Платформи за життя і мир", "Довіри" та "Відновлення України" натиснули "За".

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Що відомо про Стамбульську конвенцію

Стамбульська конвенція є міжнародною угодою Ради Європи. Вона була підписана у Стамбулі 11 травня 2011 року. Конвенцію ратифікували 35 країн.

Метою документа є захист жінок від усіх форм насильства, недопущення, кримінальне переслідування та ліквідація насильства стосовно жінок і домашнього насильства, яке вчинено також стосовно чоловіків і дітей (хлопців і дівчат).

Конвенція забороняє всі види дискримінації жінок. Країни, які ратифікували документ, зобов'язуються внести принцип рівних прав між жінками та чоловіками до своїх конституцій чи законодавства; заборонити дискримінацію жінок, шляхом застосування санкцій; скасувати закони та процесуальні норми, які дискримінують жінок.

Чому конвенцію не ратифікували раніше

За даними Вікіпедії, вперше Україна намагалась ратифікувати Стамбульську конвенцію у листопаді 2016 року. Тоді більшість депутатів відмовились розглядати ратифікацію через норми, які нібито "є неприйнятними для українського суспільства і української духовності".

Проти ратифікації категорично виступила Всеукраїнська рада церков. Там наголосили, що "є проблемна термінологія" - "ґендер".

Петро Порошенко закликав депутатів ратифікувати конвенція у грудні 2019 року, однак це зробити не вдалося. У 2021 році про необхідність ратифікації наголошувала генпрокурор Ірина Венедіктова.

У березні 2021 року у багатьох містах України відбувся Марш жінок, які вимагали від депутатів ратифікувати Стамбульську конвенцію, яка захистила б їх права.

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