У Міноборони розповіли, чи штрафуватимуть українок, які не стали на військовий облік

Прямо зараз не потрібно жінкам йти в територіальні центри комплектування ЗСУ ( колишні військкомати) - прямо говорить заступник Міністра оборони Ганна Маляр.
Заступник Міністра оборони Ганна Маляр повідомила ,що жінкам не потрібно йти в центри комплектування "прямо зараз" і ставати на військовий облік. Про це чиновниця написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
За словами Маляр, в 2022 році штрафувати жінок, які не стали на військовий облік, ніхто не збирається.
"Прямо зараз не потрібно жінкам йти в територіальні центри комплектування (колишні військкомати). Протягом 2022 року триватиме перехідний період. Зараз ведеться робота зі спрощення порядку взяття на облік, вивчається питання пріоритетності професій, споріднених військово-обліковим спеціальностям. Тому будуть зміни, про які Міноборони обов'язково повідомить", − написала вона.
За словами Маляр, питання з введенням штрафів зараз з'ясовується.
"Зараз це питання вивчається на предмет можливих змін. Також опрацьовується питання спрощення всіх процедур постановки на облік – як чоловіків, так і жінок. У тому числі і "цифровізація" тих процесів, які можливо перевести в онлайн", − повідомила заступниця міністра оборони.
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Нагадаємо, в Україні набув чинності новий наказ Міністерства оборони. У ньому затверджено перелік галузей і професій для жінок, зобов'язаних стати на військовий облік.
Йдеться про працівниць, зайнятих у 35 сферах діяльності, які охоплюють майже весь спектр ринку праці - від громадського харчування до банківської справи.
Без військового квитка жінки не зможуть працевлаштуватися. А якщо роботодавець закриє на це очі, то отримає солідний штраф - від 5100 до 8500 грн.
Українських жінок будуть призивати на військову службу тільки в крайньому випадку. Зокрема, при введенні воєнного стану або особливому періоді мобілізації.
Таке рішення викликало масу протестів серед, власне, українок
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