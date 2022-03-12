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Жорстка позиція України і робочі підгрупи: у Зеленського розкрили деталі діалогу з РФ

12 березня 2022, 19:22

Перемовини з російською стороною безперервно тривають у форматі відеозв'язку, сказав Михайло Подоляк.

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Єрмак і Подоляк ведуть перемовини з Росією / twitter.com/Podolyak_M

Україна та Росія проводять безперервні перемовини у видеформаті. Сторони вже створили спеціальні робочі підгрупи. Київ дотримується жорсткої позиції, продиктованої попередніми директивами. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що перемовини Києва і Москви, спрямовані на врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, тривають. Представники України під час діалогу дотримуються дуже жорсткої позиції.

"Перемовини з делегацією РФ тривають безперервно у відеоформаті. Створено спеціальні робочі підгрупи. Позиції України визначені дуже жорсткими попередніми директивами", - підкреслив Михайло Подоляк.

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Як повідомляє російське інформагентство Інтерфакс, Москва також підтверджує продовження перемовин. Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що вони проходять відеозв'язком, а російську делегацію очолює помічник Путіна Володимир Мединський.

"Так, перемовини тривають у відеоформаті, делегацію продовжує очолювати Володимир Мединський... щодо деталей ми наразі утримуємося від будь-яких коментарів", - заявив Пєсков.

Раніше радник керівника ОП Олексій Арестович зробив заяву про те, що окупаційні військові підрозділи РФ намагатимуться перекинути свої резерви під Маріуполь, в напрямку Харківської області, і, не виключено, Київської області. Втім, їх резерви вичерпаються протягом 10 днів.

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новини Росії Михайло Подоляк новини України Офіс президента війна Росії та України
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