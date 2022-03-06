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Міністра оборони РФ планують звинуватити у спробі держперевороту – журналіст

6 березня 2022, 23:00

Путін побоюється, що Сергій Шойгу спробує здійснити державний переворот наступного тижня.

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Сергій Шойгу може потрапити під суд

У США припускають, що в Росії главу Міноборони Сергія Шойгу оголосять державним зрадником і підданий суду.

Відзначається, що президент країни-агресора Володимир Путін побоюється державного перевороту, який глава російського Міноборони нібито планує здійснити наступного тижня.

"Офіційні особи США припускають, що Путін побоюється, що Сергій Шойгу спробує здійснити державний переворот наступного тижня. Зростаюча дистанція між людьми та розмови за закритими дверима дозволяють припустити, що заміна розробляється. Вважається ймовірним, що Шойгу судитимуть за корупцію і державну зраду", - написав з посиланням на неназваних офіційних осіб США пише в Twitter журналіст Джеймс Пасилио (James Pacileo).

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що незважаючи на повномасштабну війну проти України, його країні нічого не загрожує і особливого - воєнного стану в РФ вводити не будуть.

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