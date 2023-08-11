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Питання вирішують без РФ: країни Півдня побачили слабкість диктатора Путіна – експерт

Олексій Тесля
11 серпня 2023, 15:46 оновлено 11 серпня, 15:57
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Країна-агресор Росія програє Глобальний Південь, переконаний Тарас Загородній.
Загородній, Росія
Тарас Загородній оцінив перспективи переговорів без РФ / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Самим позитивним сигналом у минулих переговорах в Джидді стосовно Формули миру було те, що вони пройшли без Росії, заявив політичний експерт Тарас Загородній.

Другим позитивним сигналом можна назвати підключення до цієї теми Китаю, а третій - місце проведення в Саудівській Аравії, підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

"Країни Заходу і Глобального півдня зібралися в Саудівській Аравії, скоріше, не через війну в Україні, а через поведінку Росії. Саудівська Аравія і країни, які були представлені на переговорах, вже вирішували безліч питань. Вони бачать, що Росія поводиться неконструктивно. І якщо на перших етапах війни країни півдня вважали, що Росія "воює проти НАТО", то тепер ситуація змінюється", - переконаний експерт.

Він каже, що країни Глобального півдня бачать, що Україна не просто тримається, а завдає ударів у відповідь.

"Росія ж не робить ніяких дій при вступі тієї ж Фінляндії в НАТО. І вже є розуміння того, що Москва знищує Київ. Крім того, вони побачили слабкість Путіна після рейду Пригожина і прийшли до висновку, згідно з яким Путін – фігура, з якою для них немає майбутнього", - підкреслив співрозмовник.

За його словами, не можна забувати і про інтерес Саудівської Аравії до України, адже Ер-Ріяд виявляє зацікавленість до українського оборонно-промислового комплексу, літакобудування, аграрного сектору, хімічної промисловості.

"Росія програє Глобальний Південь. Москва домагалася підтримки в цих країнах, в тому числі, і антиколоніальними гаслами часів Радянського Союзу. Китай та інші країни, якими б вони не були, забезпечують безпеку півдня. А Росія йде шляхом доктрини Суркова, яку він описав у статті "Розпакування хаосу", - пояснив він.

Експерт каже, що сам факт переговорів про Росію без РФ дуже "дратує Москву", адже вона розуміє, що питання починають вирішуватися без неї.

"Це вікно можливостей для нас, але далеко не факт, що всі ці країни зацікавлені в програші Росії – в деякому сенсі вони готові до бойової нічиєї за рахунок територій України", - резюмував він.

Дивіться відео - інтерв'ю Тараса Загороднього Главреду:

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Раніше Загородній заявив про те, що удари по Москві і перенесення війни в РФ посилять Україну на переговорах. Україна повинна управляти війною, інакше може з'явитися ризик того, що переговори будуть не в наших інтересах, вважає політичний експерт Тарас Загородній.

Нагадаємо, раніше Загородній говорив про те, що Україні треба завдавати ударів по РФ, але її розпад не потрібен США і КНР. Позбавлення Росії виходів до Чорного моря і забезпечення виходу України до кордонів Грузії стало б болючим ударом для країни-агресора, вважає Тарас Загородній.

Інші новини:

Тарас Загородній війна Росії та України
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