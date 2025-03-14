"Питання територіальних поступок не обговорюють": експерт розповів, що задумав Трамп

Дональд Трамп виходить із того, що це питання має бути винесено за дужки.

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Росія, Переговори в Саудівській Аравії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОПУ

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Чому зараз не вирішують питання територіальних поступок

Коли сторони почнуть обговорювати кордони

Найближчим часом на переговорах взагалі не обговорюватиметься питання територіальних поступок як з боку РФ, так і з боку України.

Таку думку в інтерв'ю Главреду розповів політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

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"Ані претензії Кремля на встановлення контролю над чотирма областями в їхніх адміністративних межах, ані, зі свого боку, наміри України повернути окуповані території, включно з Кримом", - заявив експерт.

За його словами, Дональд Трамп виходить із того, що це питання має бути винесено за дужки.

"Зараз його не вирішують. Можливо, воно стане предметом переговорів, умовно кажучи, через рік. Наразі обговорюється тільки припинення вогню і питання про те, чи вдасться його зберегти. Надалі, можливо, в Україні відбудуться вибори, а можливо, і ні - це не важливо. Головне, що через деякий час, якщо режим припинення вогню встоїть, можна буде знову почати переговорні треки. І тільки тоді постане питання про можливе вирішення територіальної проблеми", - підсумував експерт.

Переговори в Саудівській Аравії, Саудівська Аравія, перемир'я, припинення вогню, Інфографіка Главред / Інфографіка: Главред

Припинення вогню в Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час переговорів у Саудівській Аравії Україна погодилася на пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню з можливістю продовження. Однак реалізація цього перемир'я залежить від згоди Росії. Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зазначив, що навіть у разі відмови Москви переговори не можна буде вважати безрезультатними.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Росія може висунути власні умови для узгодження на 30-денне перемир'я, зокрема вимагатиме припинення поставок зброї в Україну. Водночас таке рішення значно посилило б позиції Кремля, позбавивши США важелів впливу на подальші переговори, а також суперечило б домовленостям, за яких Україна погодилася на припинення вогню.

Скептицизм щодо дієвості тимчасового перемир'я висловлюють і українські військові. Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін підкреслив, що Росія неодноразово порушувала режим припинення вогню під час АТО/ООС, тому його дотримання цього разу також залишається під великим питанням.

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Хто такий Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. - шеф-редактор Російського журналу, 2014-2015 - викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова Університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських учених і наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну і закликом вивести війська з території України.

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