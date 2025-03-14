Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

"Питання територіальних поступок не обговорюють": експерт розповів, що задумав Трамп

Сергій Кущ
14 березня 2025, 22:04
189
Дональд Трамп виходить із того, що це питання має бути винесено за дужки.
Росія, Переговори в Саудівській Аравії
Росія, Переговори в Саудівській Аравії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОПУ

Ви дізнаєтеся:

  • Чому зараз не вирішують питання територіальних поступок
  • Коли сторони почнуть обговорювати кордони

Найближчим часом на переговорах взагалі не обговорюватиметься питання територіальних поступок як з боку РФ, так і з боку України.

Таку думку в інтерв'ю Главреду розповів політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

відео дня

"Ані претензії Кремля на встановлення контролю над чотирма областями в їхніх адміністративних межах, ані, зі свого боку, наміри України повернути окуповані території, включно з Кримом", - заявив експерт.

За його словами, Дональд Трамп виходить із того, що це питання має бути винесено за дужки.

"Зараз його не вирішують. Можливо, воно стане предметом переговорів, умовно кажучи, через рік. Наразі обговорюється тільки припинення вогню і питання про те, чи вдасться його зберегти. Надалі, можливо, в Україні відбудуться вибори, а можливо, і ні - це не важливо. Головне, що через деякий час, якщо режим припинення вогню встоїть, можна буде знову почати переговорні треки. І тільки тоді постане питання про можливе вирішення територіальної проблеми", - підсумував експерт.

Переговори в Саудівській Аравії, Саудівська Аравія, перемир'я, припинення вогню, Інфографіка Главред
Переговори в Саудівській Аравії, Саудівська Аравія, перемир'я, припинення вогню, Інфографіка Главред / Інфографіка: Главред

Припинення вогню в Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час переговорів у Саудівській Аравії Україна погодилася на пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню з можливістю продовження. Однак реалізація цього перемир'я залежить від згоди Росії. Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зазначив, що навіть у разі відмови Москви переговори не можна буде вважати безрезультатними.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Росія може висунути власні умови для узгодження на 30-денне перемир'я, зокрема вимагатиме припинення поставок зброї в Україну. Водночас таке рішення значно посилило б позиції Кремля, позбавивши США важелів впливу на подальші переговори, а також суперечило б домовленостям, за яких Україна погодилася на припинення вогню.

Скептицизм щодо дієвості тимчасового перемир'я висловлюють і українські військові. Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін підкреслив, що Росія неодноразово порушувала режим припинення вогню під час АТО/ООС, тому його дотримання цього разу також залишається під великим питанням.

Вам може бути цікаво:

Хто такий Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. - шеф-редактор Російського журналу, 2014-2015 - викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова Університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських учених і наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну і закликом вивести війська з території України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Олександр Морозов
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Питання територіальних поступок не обговорюють": експерт розповів, що задумав Трамп

"Питання територіальних поступок не обговорюють": експерт розповів, що задумав Трамп

22:04Політика
Балістичний удар по Кривому Рогу: під атакою житловий квартал

Балістичний удар по Кривому Рогу: під атакою житловий квартал

20:40Україна
"На столі є американська пропозиція": Зеленський - про режим тиші на фронті

"На столі є американська пропозиція": Зеленський - про режим тиші на фронті

20:26Політика
Реклама

Популярне

Більше
Перевірте свій IQ: знайдіть заховане в кімнаті серце за 5 секунд

Перевірте свій IQ: знайдіть заховане в кімнаті серце за 5 секунд

Майже ні в чому собі не відмовляли: у кого були найвищі зарплати в СРСР

Майже ні в чому собі не відмовляли: у кого були найвищі зарплати в СРСР

Гороскоп на завтра 15 березня: Козерогам - відпочинок, Скорпіонам - прибуток

Гороскоп на завтра 15 березня: Козерогам - відпочинок, Скорпіонам - прибуток

Дуже затяжний геомагнітний шторм: коли закінчиться сильна магнітна буря

Дуже затяжний геомагнітний шторм: коли закінчиться сильна магнітна буря

ЗСУ прорвались на ключовому напрямку: в ISW пояснили, де РФ втрачає позиції

ЗСУ прорвались на ключовому напрямку: в ISW пояснили, де РФ втрачає позиції

Останні новини

22:22

Путін застосовує "тактику салямі" до Трампа, щоб захопити Україну - Bild

22:20

Маленький король: дружина Козловського показала першу вечірку однорічного сина

22:04

"Питання територіальних поступок не обговорюють": експерт розповів, що задумав ТрампВідео

21:50

Сєдокова зробила черговий бридкий вчинок

21:33

"Я повненький": Павло Зібров відверто заговорив про схуднення і пластику

Огризко: Припинення вогню – це початок кінця РосіїОгризко: Припинення вогню – це початок кінця Росії
20:58

Що посадити в тіні – кращі тіньовитривалі овочі та зелень

20:40

Балістичний удар по Кривому Рогу: під атакою житловий кварталФотоВідео

20:39

"Переговори передбачають": у Трампа сказали, кому доведеться йти на поступки

20:27

Сусіди здивуються небувалому врожаю: на якій глибині садити картоплю

Реклама
20:26

"На столі є американська пропозиція": Зеленський - про режим тиші на фронтіВідео

20:25

"Як в анекдоті": дипломат пояснив, чим закінчиться зближення Трампа і Путіна

20:17

Знову в білому: Надя Дорофєєва і Міша Кацурін рука об руку зворушили Мережу

19:59

Що робити зі старою консервацією: неочевидна відповідь

19:56

Посадка картоплі – поради, що допоможуть уникнути втрат

19:53

Курська операція досягла своєї мети - Зеленський

19:32

В Україну повертаються сніг та морози: де оголосили штормове попередження

19:18

Долар різко обвалився після чотирьох днів росту: яким буде курс валют 17 березня

19:10

Про "тимчасове припинення вогню" і мирний процесПогляд

19:08

Українці почали штурмувати магазини: популярний овоч подорожчав до 120 грн

19:05

"У нас э хороша можливість завершити війну": Зеленський зробив ряд важливих заяв

Реклама
18:45

Як очистити пам'ять телефону Xiaomi: напрочуд простий і геніальний спосіб

18:41

Охоронець Порошенка привіз 38 мільйонів євро з Москви за три дні до виборів: російські гроші могли призначатися для скупки голосів, - експерт

18:22

"Переговори закриті": Стефанішина зробила заяву про угоду щодо мінералів з США

18:13

"Тисячі бійців ЗСУ повністю оточені": що насправді відбувається в Курській області

18:05

Що корисніше для здоров’я - чай чи кава, відповідь здивує багатьохВідео

17:35

Коли можна садити полуницю: несподівана хитрість гарантує врожай

17:32

Камалія показала, від кого в ліжку отримує "море ніжності"

17:18

Україна почала формувати команду для контролю перемир'я - Сибіга

16:41

В Одесі "по гарячих слідах" затримали ймовірного вбивцю активіста Дем'яна ГанулаФото

16:37

Путіну вигідно підіграти Трампу у питанні перемир'я: дипломат пояснив чому

16:37

Пугачова заспівала з українцями: Росія б'ється в істериці

16:28

"Хороші шанси завершити війну": Трамп розповів про серйозну розмову з Путіним

16:27

Путін надіслав "сигнал" Трампу: в Reuters дізналися вимоги РФ для припинення вогню

16:17

Блондинка з короткою стрижкою: який зараз вигляд має зірка "Не родись красивою"

16:08

Чорний чи зелений: дієтолог розставила всі крапки над "і", який чай корисніший

15:51

Питання вступу України до НАТО вже не розглядається: Рютте здивував заявою

15:47

Притягнете до себе удачу і міцне здоров'я: що потрібно зробити 15 березня, прикмети

15:37

Експерт: Кремль активував своїх блогерів в Україні, СБУ попередила, що їм світить тюрма

15:32

Буде танути в роті: найпростіший рецепт смачного десерту з дитинства

15:14

Всього одна фраза з уст водія: чому за неї грозить позбавлення прав до 10 років

Реклама
15:08

Ворог контратакує на Донеччині: оглядач назвав наступну ціль РФ

14:49

Результат здивує досвідчених садівників: як посіяти газонну траву на стару

14:45

Бачили всі, але причину знають одиниці: чому на поїздах горить лише одна фараВідео

14:28

Сніг та різке похолодання: синоптик сказала, коли в Україні зміниться погода

14:03

"Відірватись від землі": Наталія Могилевська впала під час концерту

13:50

Вершкове масло буде свіжим місяцями: у якому незвичному місці зберігати продукт

13:21

Що може забивати пам'ять телефона: неочікувана відповідь

13:17

Ми вже бачили перемир'я: в ЄС сказали, чи зможе РФ дотриматись режиму тиші

13:02

Астрологи назвали ТОП-3 знаки зодіаку, які стають найкращими батьками

13:00

На чиєму боці Трамп: Снєгирьов розповів, як США тиснуть на Росію та УкраїнуВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти