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Військова операція Росії і гарантії Україні: дипломат розкрив риторику Москви

20 січня 2022, 06:10

Російських військ біля кордонів України може стати більше, вважає Павло Клімкін.

війська РФ
Збільшення числа російських військ біля кордонів України не є приводом для паніки-дипломат / Reuters

РФ у своїй риториці ніколи не заявляла, що Москва не збирається йти в атаку на Україну. Навпаки, Російська держава стверджує про відсутність таких планів саме на даний момент. Військо Росія в українських кордонів може стати більше, проте факт не є приводом для паніки. Про це заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

В ефірі телеканалу Наш він розповів про те, що представники Росії у своїх висловлюваннях не кажуть про відсутність намірів проводити військові дії проти України. Вони лише стверджують, що таких завдань на сьогодні немає. Йдуть обережні заяви.

читайте такожЗагроза військового вторгнення Росії: Зеленський звернувся до українців і закликав не панікувати"Подивіться на російські висловлювання. Росія ніколи не казала "ми ніколи не атакуватимемо Україну". Вони кажуть, мовляв, на сьогоднішній день у нас немає планів, вони завжди кажуть про це обережно", - вважає Клімкін.

Також він додав, що кількість російських військових підрозділів біля рубежів України може стати більше, але ситуація не повинна бути приводом для паніки.

"Це не інформаційна і не емоційна хвиля, ми маємо навколо наших кордонів озброєння, що підтягнулися, знаємо, що російських військ може стати більше. Це не привід для паніки", - підкреслив Павло Клімкін.

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Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Американський телеканал CNN раніше поширив відомості про те, що розвідка США отримала інформацію щодо підготовки Росією оперативної групи для нападу на бойовиків на Донбасі "під чужим прапором". Як вважають у Штатах, такий сценарій повинен стати приводом для повномасштабного російського військового вторгнення в Україну.

Спікерка Білого дому Джен Псакі підтвердила інформацію розвідки про те, що Москва може готувати провокацію з метою виправдання нової військової операції проти Києва.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що війська Росії розташовуються на своїй території в прикордонних з Україною районах через нібито напружену ситуацію в регіоні і дії НАТО. У Кремлі вважають рух військ "запобіжними заходами".

CNN з посиланням на дані Міноборони України 19 січня опублікувало інформацію про концентрацію понад 127 000 військ біля українських рубежів. Як вважають у відомстві, Росія може використовувати ракети середньої дальності для нанесення ударів по стратегічних об'єктах.

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