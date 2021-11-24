Контроль над грошима і реєстрація лобізму: Україна запустила план щодо боротьби з олігархами

Кабмін затвердив план по боротьбі з надмірним впливом олігархів на політику і суспільство в Україні / kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів, спрямований на боротьбу з посиленим впливом олігархів на політичний процес в країні. Рішення пов'язане з реалізацією відповідного закону, раніше ухваленого Верховною Радою. Програма дій включає реєстрацію діяльності з лобізму, зниження впливу олігархів на ЗМІ, посилення контролю над їх фінансовою діяльністю, а також зменшення їх впливу на партії і виборчі кампанії.

Як повідомиву своєму Telegram-каналі народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко, план було затверджено в середу, 24 листопада, під час засідання уряду. Програма також включає припинення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі до вересня 2023 року.

Що передбачає план боротьби з олігархами

посилення можливостей Антимонопольного комітету;

обов'язковість держреєстрації лобіювання та Держреєстр лобістів - до грудня 2022;

забезпечення справедливого та ефективного правосуддя (Верховний Суд, Вища рада правосуддя, КСУ) до грудня 2023;

забезпечення безпеки постачання електроенергією та природним газом до березня 2022 року;

припинення імпорту електроенергії з Росії і Білорусії до вересня 2023 року;

зменшення зловживань олігархами впливом на медіа до грудня 2022;

посилення контролю над фінансовими операціями олігархів до грудня 2022 року;

мінімізації впливу олігархів на політичні партії та виборчі кампанії до вересня 2022;

невідворотність покарання за політичну корупцію до червня 2022;

приведення рівня тарифів на залізничні перевезення до економічно обґрунтованих до грудня 2022;

встановлення економічно обґрунтованих ставок перевалки вантажів у ДП "МТП "Південний" до лютого 2023 року;

створення незалежної від впливу олігархів авіакомпанії до грудня 2022;

міжнародно-правові інструменти захисту не поширюються на інвестиції українських бенефіціарних власників компаній, зареєстрованих в іноземних юрисдикціях-протягом 2022-23 рр

Закон "про олігархів"

Верховна Рада України 23 вересня у другому читанні і в цілому ухвалила закон № 5599, який передбачає зниження впливу великого олігархічного бізнесу на політичний процес в Україні.читайте також"Влади олігархів в Україні більше не буде": Зеленський оголосив ультиматум великому бізнесу

У суспільстві ініціативу назвали "законом про олігархів" або "законом деолігархізації". Запропонований президентом Володимиром Зеленським законопроект підтримали 279 парламентаріїв.

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В результаті прийнятого закону в українському законодавстві з'явилося поняття "олігарх" – це людина, яка чинить серйозний вплив на політичне та економічне життя України.

Олігархом вважатиметься особа, діяльність якої підпадає як мінімум під три критерії:

Участь у політичному житті

Суттєвий вплив на ЗМІ

Отримання прибутку від підприємств-монополістів, які протягом 1 року або декількох років утримують або підсилюють свій високий вплив на ринку

Вартість активів особи вище суми 2 мільярди 270 мільйонів гривень.

Вирішуватиме, хто є олігархом, а хто ні, буде Рада національної безпеки і оборони України, яку очолює президент Володимир Зеленський. В країні створюється спеціальний реєстр олігархів.

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