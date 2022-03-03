Комітет Верховної Ради одноголосно підтримав націоналізацію російського майна

Верховна Рада, депутати / УНІАН

Комітет Верховної Ради з економічного розвитку одноголосно підтримав законопроект про націоналізацію майна та активів РФ, що знаходяться на території України.

Засідання Комітету пройшло ввечері, 2 березня, повідомила член комітету Роксолана Підласа.

"Вчора о 22: 30 у нас було засідання Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. На порядку денному - одне питання. Націоналізація майна і коштів юридичних осіб РФ ", – написала у себе в Facebook депутат.

Законопроект № 7122 визначає правові засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та його резидентів. Вилученню підлягатимуть не тільки активи держави Росія, а й активи її юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність на території України, серед власників яких є російський уряд, пише "Економічна правда".

читайте такожСанкції за війну з Україною: у ФРН "віджали" розкішну яхту путінського олігарха УсмановаСписок активів, які Україна має намір відчужувати, формуватиме уряд і подаватиме на розгляд РНБО. Саме відчуження активів відбуватиметься указом президента.

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Компенсація за націоналізацію російських активів в Україні не передбачена.

Раніше правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроект № 7116 "Ні кроку назад!", який пропонує у статтях 111 та 113 КК України ввести покарання за державну зраду і диверсію в умовах воєнного стану.

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