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Напад РФ на канали постачання допомоги НАТО означатиме напад на весь Альянс – Столтенберг

9 березня 2022, 15:14

Якщо РФ нападе на будь-які канали, якими інші держави, що входять до Альянсу, переміщають допомогу Україні – це матиме для Москви серйозні наслідки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг/ УНІАН

Якщо російські загарбники нападуть на канали, якими країни-члени НАТО постачають Україні допомогу, то це розцінюватиметься як напад на весь Північноатлантичний альянс.

Про це попередив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише видання CBС News.

Таким чином війна небезпечно загостриться для Росії, наголосив генсек Альянсу.

"Союзники допомагають Україні відстоювати своє право на самооборону, яке закріплено в статуті ООН. Росія є агресором, а Україна захищається. Якщо відбудеться напад на будь-яку країну НАТО, територію НАТО, це спричинить застосування статті 5", – зазначив Столтенберг.

У згаданій ним статті 5 Північноатлантичного договору йдеться про те, що напад на якусь з країн-членів НАТО вважається нападом на весь Альянс.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував шанс України вступити в НАТО. Україна ніяк не може домогтися від Альянсу закриття небо над нашою країною ‒ щоб допомогти у війні проти Росії. Відповідно, Зеленський каже, що він вже "охолов" щодо питання вступу країни в Альянс.

В НАТО у той же час заявили, що РФ не доб'ється в найближчі дні будь-яких успіхів у окупації України.

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НАТО Йенс Столтенберг Північноатлантичний альянс
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