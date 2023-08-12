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В ОАЕ задумали зустріч Зеленського і Путіна, але плани РФ проваляться - Подоляк

Андрій Ганчук
12 серпня 2023, 12:32 оновлено 12 серпня, 12:52
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Агресорка Росія хоче запустити перемовинии з Україною, які не призвели б до конкретного результату, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
Зеленський, Путін
Перемовин з Росією неможливі, доки вона не забере свої війська з України - Подоляк / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Директор країни-окупанта Росії Володимир Путін може погодитися з планами Об'єднаних Арабських Еміратів, які хочуть організувати зустріч з президентом України Володимиром Путіним на кліматичній конференції COP28 в Дубаї. Москві потрібні перемовини, щоб створити "Мінськ-2". Київ не буде вести перемовини з росіянами до моменту виведення їхніх військ з українських територій. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Росія може піти на пропозицію ОАЕ, щоб спробувати відродити "Мінськ". До жодних реальних і конструктивних перемовин Москва не готова.

"Феномен дуже примітивний. Вони хочуть запустити процес перемовин, звичайно, не заради будь-якого результату. Жодного результату не буде. А заради "Мінська два" - самого процесу, який під час свого просування дозволить Росії далі вбивати. Тобто, Росії потрібен перемовний процес виключно в рамках посилення злочинних дій", - вважає Подоляк.

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Також він додав, що неможливий будь-який діалог з Москвою, принаймні, доки вона не виведе свої війська з територій України.

"Дуже важливо не забувати, що Росія – це абсолютно юридично зафіксована країна-злодій, вона вкрала частину територій, в даному випадку окупувала в рамках міжнародного права, і відповідно, вона абсолютно точно вбила велику кількість цивільного населення. Тобто, злодій і вбивця пропонує тепер політично і юридично врегулювати свої злочини", - підкреслив Михайло Подоляк.

Ініціатива ОАЕ про зустріч Зеленського і Путіна

Головна франкомовна газета Лівану L'orient-Le Jour раніше опублікувала матеріал, в якому йшлося про те, що глава ОАЕ Мухаммад бін Заїд має намір організувати зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і директором Росії Володимиром Путіним на Конференції ООН з питань зміни клімату.

Кліматична конференція запланована на 30 листопада 2023 року в Дубаї. За даними журналістів, ініціатива з'явилася на прохання Папи Римського Франциска, і вона скоординована з низкою держав Європи.

За інформацією західних дипломатів, багато європейських країн підтримують контакти з Абу-Дабі для підтримки ініціативи ОАЕ і вважають, що держава може добитися припинення вогню в Україні.

Також стверджується, що ідея Мухаммада Бін Заїда виникла під час його візитів до РФ. У Вашингтоні, як стверджують у виданні, в курсі ініціативи.

Перемовини України і РФ

Президент Зеленський не сяде за стіл перемовин з Путіним, сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він нагадав, що Путін не може бути суб'єктом перемовного процесу, оскільки скоїв безліч злочинів.

Надзвичайний і Повноважний посол В Японії Сергій Консунський поміркував про те, чи посадять Україну за стіл перемовин. На думку дипломата, Захід зацікавлений перемозі Києва, але прагне тримати під контролем деструктивні процеси в Росії.

Україна повинна бити по Москві, щоб отримати сильну позицію в рамках будь-яких перемовин, вважає політичний експерт Тарас Загородній. На його думку, якщо Київ не вдаватиметься до таких кроків, є ризик того, що перемовини підуть не за українським сценарієм.

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