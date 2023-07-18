"Він фашист": Зеленський наїхав на Путіна і сказав, як повинна завершиться війна

За словами Володимира Зеленського, Росія весь час заявляє про нібито готовність до переговорів.

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Володимир Зеленський висловився про Путіна / Колаж Главред, фото скріншот, president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні закінчиться дипломатією. При цьому в інтерв'ю з африканським ЗМІ президент зазначив, що не готовий говорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Всі були готові сприймати, що закінчення війни має бути при повазі нашого суверенітету, але все одно у форматі дипломатії. А тоді ми зайшли в Бучу і знайшли масові поховання. Хто готовий говорити з цим маніяком? Тоді ми сказали, прийде час і війна все одно закінчиться дипломатично, але з цією людиною говорити (не будемо - ред.), Вибачте, але у нього руки по лікоть в крові, йому все одно", – сказав Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, Росія весь час заявляє про нібито готовність до переговорів. При цьому окупаційні війська захоплюють Запорізьку АЕС і атакують енергетичну інфраструктуру України.

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"Нас відключили взимку від світла. Блекаута на цьому континенті не було за 100 років. Останній блекаут був при Гітлері. Він (Путін - ред.) робить те ж, що Гітлер. Шляхи захоплення України були ті ж, що і у фашистської Німеччини. Він зробив все те ж, тільки Київ не взяв", - додав глава держави.

Також Зеленський в інтерв'ю зазначив, що деокупуючи українські міста і села, там знаходять масові поховання закатованих українців.

"Тому що все менше і менше людей вірили в те, що він (Путін, - ред.) президент, а все більше усвідомлювали, що він просто садист. Зараз зернова ініціатива. Де в цьому коридорі військо? Там зерно. Воно їде в Україну? Ні. Від цього залежить, чи буде голод у ваших державах? Так. Навіщо він блокує? Він фашист", - заявив Зеленський.

Як раніше повідомляли, Володимир Зеленський відреагував на вихід Росії з "зернової угоди"17 липня.

За словами Зеленського, існувало два договори: один - між ООН, Туреччиною і Росією, інший - між Україною, Туреччиною і ООН. Відтак, Росія зриває свої домовленості не з Україною, а з президентом Туреччини та Генсеком ООН.

Також у Вільнюсі відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО, яке є інструментом інтеграції нашої країни в Альянс, а не просто участі.

Зеленський висловив упевненість, що по завершенні війни Україна стане членом НАТО. Він запевнив, що Україна робитиме для цього все.

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