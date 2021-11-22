Україна вирішила повністю "перекрити" кордони через гібридний удар Росії по Польщі

Україна побудує на державному кордоні укріплюючі споруди / dpsu.gov.ua

Влада має намір зміцнити пункти пропуску і планує обладнати захисні огорожі на державному кордоні. Кабмін виділить 21 мільйон гривень в рамках стратегії з перебудови кордону і збільшить присутність прикордонних військ на кордонах. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомляє пресслужба уряду, в інтерв'ю Радіо Свобода він розповів про те, що держава працює над новою стратегією щодо кордонів з метою "наведення порядку" на контрольно-пропускних пунктах.читайте такожВступимо до ЄС - вирішимо проблему з мігрантами: Кулеба різко закликав ФРН не давати поради Україні

"Ми змінюємо стратегію облаштування наших кордонів. У Мінінфраструктурі буде створено відповідний департамент, який займатиметься цивільною інфраструктурою на кордоні, щоб ми нарешті навели порядок на пунктах пропуску. Це також реалізовуватиметься в рамках програми Велике будівництво", - сказав глава уряду.

Також він додав, що криза з мігрантами, яка відбувається на кордонах республіки Білорусь з Польщею і Литвою, є гібридною атакою, викликаною діями Росії.

Крім того, прем'єр уточнив, що Кабінет міністрів розпорядився виділити 21 мільйон гривень з метою посилення українсько-білоруської ділянки кордону. Гроші підуть на створення укріплюючих споруд і посилення присутності прикордонних військ.

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"21 млн грн - початкова сума, яка використовуватиметься для будівництва спеціальних укріплюючих споруд, а також для збільшення кількості прикордонних військ на відповідних ділянках кордону України. Кошти до цієї суми додаватимуться за необхідністю", - підкреслив Денис Шмигаль.

Загроза атаки мігрантами кордонів України

Український посол у Польщі Андрій Дещиця раніше казав, що нелегальні мігранти, які намагаються потрапити на територію польської держави, можуть спробувати піти на прорив біля кордонів України. Такий сценарій можливий у тому випадку, якщо їм не вдасться подолати білорусько-польський кордон.

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький також говорив, що Києву може загрожувати потенційно небезпечний сценарій, пов'язаний з можливою спробою нелегальних мігрантів потрапити в Україну.

Секретар РНБО Олексій Данілов відзначав, що в України достатньо ресурсів для того, щоб відбити можливу атаку мігрантів.

При цьому, за словами Данілова, Україна не має наміру приймати біженців з кордону Білорусі та Польщі у себе в країні.