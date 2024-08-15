Україна проведе евакуацію жителів Курської області: у Кабміні розкрили деталі

Москва досі не надіслала Києву запит щодо евакуації своїх громадян із Курської області, розповіла міністерка з гуманітарних питань Ірина Верещук.

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Україна готує евакуацію жителів Курської області до Сум - Верещук / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Facebook І. Верещук

Україна надасть жителям Курської області можливість евакуюватися до Сум. Київ дотримується норм міжнародного права і надає цивільним особам необхідну гуманітарну допомогу. Про це заявила віцепрем'єр-міністр, міністр з гуманітарних питань Ірина Верещук.

На своїй сторінці у Facebook вона написала про те, що Москва досі не надіслала Києву запит щодо евакуації своїх громадян із Курщини.

За словами міністра, Україна працює над тим, щоб запустити роботу гуманітарного коридору.

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"Зараз із військовими опрацьовуємо можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум. Щодо гуманітарного коридору в бік РФ: така можливість є, але за умови відповідного офіційного запиту з російської сторони. Поки що такого запиту не надходило", - наголосила Ірина Верещук.

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Україна створила військову комендатуру в Курській області, сказав Олександр Сирський. Її очолив генерал-майор Едуард Москальов.

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Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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