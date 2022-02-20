Україна викликала США, РФ та Британію на розмову щодо "Будапешту": вимагає чітких гарантій безпеки

Україна ініціює консультації країн-підписантів Будапештського меморандуму і вимагає гарантій безпеки - Кулеба / УНІАН

Офіційний Київ найближчим часом звернеться до Сполучених Штатів Америки, Великобританії та Росії із закликом провести консультації в рамках Будапештського меморандуму. Державі потрібні чіткі гарантії безпеки. Відмова Москви від участі в таких дискусіях не повинна вплинути на позицію інших країн щодо організації перемовин. Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час свого брифінгу у неділю, 20 лютого, він розповів про те, що Україна потребує гарантій безпеки на міжнародному рівні і має намір вести роботу у даному напрямку. Держава збирається дізнатися, чи працює система безпеки на базі "Будапешту".

читайте такожВід заклику Зеленського щодо "Будапешту" на диво очікувати не варто, але хід хороший"Ми нічого не робимо заради ефектності..., тільки заради ефективності. Нам потрібні ефективні міжнародні механізми гарантування безпеки нашої країни, і ми над цим працюватимемо. І наразі треба перевірити, чи працює система безпеки, створена Будапештським меморандумом і пов'язаними з ним рішеннями, або не працює. Ми це зробимо щиро і з добрими намірами", - сказав Кулеба.

Україна звернеться до США, Британії та Росії

Глава МЗС анонсував вже найближчим часом звернення до Вашингтону, Лондону та Москви – гарантам безпеки України в рамках Будапештського меморандуму – із закликом щодо проведення консультацій. Причому це повинні бути не просто дискусії, а перемовини з конкретними результатами. Ситуація з можливою відмовою Росії від діалогу не повинна вплинути на участь інших країн-гарантів.

"Але не просто провести консультації, а вийти з конкретними рішеннями щодо кроків, які будуть застосовані для гарантування безпеки України. На цьому етапі можу додати один елемент - відмова Російської Федерації від таких консультацій не повинна впливати на рішення інших країн-гарантів стосовно участі у консультаціях. Ці гарантії безпеки давалися Україні у 1994 році не від групи країн, а від кожної країни індивідуально", - уточнив Кулеба, підкресливши, що він сподівається на участь Москви у такому заході.

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Україна вимагає гарантій в рамках Будапештського меморандуму

У грудні минулого року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна в рамках підписання Будапештського меморандуму була "обдурена". На його думку, Київ повинен отримати компенсацію за відмову від ядерної зброї.

У лютому нинішнього року три українські президенти –Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко – закликали країни-підписанти Будапештського меморандуму зупинити Росію і довести, що договір не був обманом України.

Президент України Володимир Зеленський 19 лютого заявив, що він ініціює проведення консультацій в рамках Будапештського меморандуму. Якщо дискусія не відбудеться, або у її ході не буде прийнято будь-яких конкретних рішень, Київ поставить під сумніви зобов'язання країн-гарантів документу.

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