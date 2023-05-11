У США не бачать відступу ПВК "Вагнер" з Бахмута - Politico

Найманці ПВК "Вагнер" утримують значну частину міста Бахмут та попри втрати мають достатньо боєприпасів, кажуть американські чиновники.

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У США стверджують, що ПВК "Вагнер" контролює 85% Бахмута / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Окупанти з путінської ПВК "Вагнер" продовжують контролювати більшу частину міста Бахмут (Донецька область) і, попри великі втрати, все ще мають достатньо боєкомплекту, щоб стримувати просування ЗСУ. Про це повідомляє західне видання Politico з посиланням на власні джерела в середовищі американських чиновників.

Коментуючи недавні слова ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про те, що його головорізам не вистачає снарядів і підтримки регулярних окупаційних військ РФ, співрозмовники Politico сказали ‒ путінському поплічнику вони не вірять.

За словами чиновників, причетних до кураторів в Білому домі питань країни-агресора Росії і ПВК "Вагнер", мета Пригожина – лише викликати гнівну реакцію в Москві і змусити Міноборони РФ надіслати додаткову зброю його найманцям.

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Американці кажуть - за їхніми даними, ПВК "Вагнер" зараз контролює не менше 85% площі Бахмута. Мало того, існує ймовірність, що до нових атак на місто будуть залучені підрозділи чеченців, які вірні тамтешньому диктатору Кадирову

Дивіться відео з прогнозом з приводу контрнаступу ЗСУ:

Ситуація в Бахмуті

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин у середу, 9 травня, поставив ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну. Він погрожував розповісти про реальну ситуацію на фронті, якщо не буде розв'язано питання з боєприпасами. Пригожин встановив для диктатора і дедлайн - час закінчення параду на Красній площі.

Після призначеного часу Пригожин опублікував відео, в якому заявив, що Міноборони РФ так і не надало угрупованню найманців обіцяні боєприпаси. Ватажок ПВК розповів про втечу з фронту підрозділу Міноборони і 72-ї бригади.

У третій штурмовій бригаді підтвердили, що 72-га бригада Збройних сил РФ зазнала розгромних втрат і втекла зі своїх позицій на Бахмутському напрямку. Як повідомив Андрій Білецький-командир тактичної групи "Азов", що входить до складу 3-ї ОМБр — наступальні дії ЗСУ вели в смузі шириною 3 км і глибиною 2 км 600 м.Вся ця територія була повністю звільнена від російських окупантів.

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