Україна цього тижня може стати кандидатом на вступ до ЄС - Стефанішина

Україна найближчим часом може стати кандидатом на вступ до ЄС/ УНІАН, Wikipedia

Україна вже цього тижня може отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу. У такому випадку країна може отримати доступ до фондів ЄС. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Майже всі країни оголосили про готовність проголосувати за надання Україні статусу кандидата.

"Ми очікуємо, що таке рішення буде підтримано 24 червня. Враховуючи високий рівень консенсусу, який є на даний момент, можливо, навіть таке рішення буде прийнято завтра ввечері. Ми готуємося вже до виконання умов, які передбачила Європейська комісія", - сказала Ольга Стефанішина.

Після надання статусу члена ЄС в пріоритеті буде відновлення України і політична підтримка. читайте такожСаміт щодо статусу країни-кандидата для України: Шольц ініціює спрощення вступу до ЄС

Статус країни-кандидата в ЄС для України

Європейська комісія в п'ятницю, 17 червня, винесла рекомендацію щодо надання Україні статусу країни-кандидата для вступу до Євросоюзу. Очільниця ЄК Урсула фон дер Ляйен офіційно зробила заяву про те, що Київ виконав вже 80% вимог ЄС. Відтепер українська держава має попрацювати над реформами у сферах верховенства права, боротьби з корупцією, а також впливом великих бізнес-груп на політику.

Президент Володимир Зеленський підтримав рішення Єврокомісії. За його словами, наразі Україна очікує на позитивний вердикт Європейської Ради.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що для початку перемови н щодо вступу України до Євросоюзу потрібно перейти до виконання переліку вимоги. Серед них реформа Конституційного Суду, боротьба з корупцією, призначення керівників антикорупційних органів та вирішення інших питань.

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