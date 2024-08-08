Розпад РФ їм не потрібен: відомо, яким результатом війни зацікавлені в США

Штатам простіше мати справу з одним володарем колосального ядерного потенціалу, хімічної та бактеріологічної зброї, наголосив політолог.

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Яким результатом війни зацікавлені в США / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Офіс президента, скріншот

На чаті в Главреді політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов розповів, у якому результаті війни зацікавлені США.

За його словами, стратегія Байдена полягала в тому, щоб давати Україні рівно стільки зброї, скільки потрібно, щоб привести до політичних змін у Росії.

"У 1992-1993 роках, якби у США було бажання, вони цілком могли б привести Росію до фрагментації, розпаду. Це був той момент, коли можна було підштовхнути того, хто падає. Але США відправляли в РФ літаки з "ніжками Буша". У цьому немає ніякого альтруїзму і любові до Росії - тільки цинічний розрахунок. Штатам простіше мати справу з одним володарем колосального ядерного потенціалу, хімічної та бактеріологічної зброї. А якщо це розповзеться по 10-15 суб'єктах, буде божевільня. Тому США з абсолютно прагматичних міркувань не допустили розпаду Росії в 90-х", - каже він.

Політолог розповідає, що і зараз Штати були зацікавлені лише в тому, щоб здійснити якісь внутрішньоелітні зміни в Росії, щоб до влади в РФ прийшов хтось, хто більш лояльно налаштований щодо Заходу.

"Домогтися цього передбачалося за допомогою санкцій і української крові. Але не вийшло. Якщо відіграти ситуацію до того, що було до 24 лютого 2022 року, то, в принципі, це було можливо зробити. Але для цього мав бути зовсім інший обсяг американської військової допомоги, включно з тими ж F-16, мильна опера з якими триває вже котрий місяць і вже нагадує бразильський серіал. Однак нам давали допомогу дуже дозовано, у гомеопатичних дозах", - наголошує Золотарьов.

Дивіться відео повної розмови з Андрієм Золотарьовим про переговори з Росією, вибори в США і перспективи завершення війни:

Він також навів приклад, що у США на консервації тільки танків Abrams 5 тисяч, але нам дали всього 31 одиницю, і то, з них зняли всю сучасну електроніку, уранові плити додаткового бронювання тощо.

"А сьогодні йде до того, що США можуть програти все. І з Україною у них може вийти друга після Афганістану геополітична поразка. А вона фатально відіб'ється не тільки на авторитеті Сполучених Штатів Америки, а й на курсі долара. Не будемо забувати про колосальний розмір внутрішнього і зовнішнього боргу США: на голову кожного американця припадає 100 тисяч баксів боргу. Вони друкують папірці, але папірці мають бути чимось забезпечені. Коли є авторитет і вага, все добре. У якийсь момент уся ця боргова піраміда може завалитися, і це можна буде порівняти з виверженням Єллоустоунського вулкана", - підкреслив директор аналітичного центру.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, раніше директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов говорив, що що війна триватиме ще півроку "в кращому випадку". Після цього будуть проведені переговори, які приведуть до перемир'я.

Також відомо, що Трамп дав Зеленському несподівану обіцянку щодо завершення війни та додав, що не буде грати на боці Володимира Путіна у війні агресора Росії проти України.

В свою чергу, глава Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що українці мають бути готові до того, що знищення їхньої країни в майбутньому стане сенсом життя для всіх росіян.

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