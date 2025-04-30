"Трамп переключився на Путіна": ЗМІ дізналися, у чому Зеленський переконав лідера США

У Білому домі не були надто вражені пропозицією Володимира Путіна про триденне перемир'я.

https://glavred.net/ukraine/tramp-pereklyuchilsya-na-putina-smi-uznali-v-chem-zelenskiy-ubedil-lidera-ssha-10660538.html Посилання скопійоване

Стали відомі подробиці переговорів Володимира Зеленського та Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головне:

Зеленський говорив про готовність до припинення вогню

Трамп не змушує Україну визнавати анексію Криму

Президент США розчарований у Путіні

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом переконував свого американського колегу в тому, що Україна готова до повного припинення вогню.

Зеленський за 15 хвилин розмови з Трампом намагався донести: Україна готова на повне і всеосяжне припинення вогню, а Росія - ні, повідомляє Economist із посиланням на джерела.

відео дня

Також український лідер закликав главу Білого дому "не відмовлятися від шансів на мирне врегулювання", оскільки саме він здатен забезпечити мир. Як пише Economist, після цієї зустрічі риторика Вашингтона дещо змінилася, що свідчить про певне взаєморозуміння між США та Україною.

Джерела видання також зазначають, що в Білому домі не були надто вражені пропозицією глави РФ Володимира Путіна про триденне перемир'я з нагоди Дня перемоги. А російський обстріл Києва 24 квітня "розлютив" Трампа.

"На початку процесу Трамп був дуже розчарований Зеленським. Тепер він переключився на Путіна", - розповіло одне з джерел Economist.

Подробиці переговорів у Римі

Зі свого боку видання Axios з посиланням на свої джерела уточнює, що Трамп сказав Зеленському на зустрічі в Римі, що не відмовляється від своїх планів визнати Крим російським, але не вимагає цього від України.

Український президент сказав Трампу, що не боїться йти на поступки заради припинення війни, але для цього йому потрібні досить надійні гарантії безпеки.

Також він закликав Трампа повернутися до його початкової пропозиції про беззастережне припинення вогню як відправної точки для мирних переговорів. Одне з джерел повідомило, що Трамп, "схоже, погодився".

Водночас Трамп наполягав, щоб Зеленський якомога швидше підписав угоду про надра.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше у Путіна заявили, що "перемир'ям" почали "прямі переговори" з Україною. Москва звинуватила Україну в "провокаціях" і відкинула тривале припинення вогню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що переговори щодо України зайшли в глухий кут. Позиція Путіна завдає серйозного удару по планах Трампа щодо завершення війни в Україні, пишуть журналісти.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Росія намагається обдурити світ і має намір затягнути війну. Глава держави закликав союзників чинити міжнародний тиск на Кремль.

Інші новини:

Що таке Axios? Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред