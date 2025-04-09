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Трамп розлючений на Путіна більше, ніж ми уявляємо - Зеленський

Руслана Заклінська
9 квітня 2025, 22:47
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Зеленський підкреслив, що Путіна необхідно ставити в умови, при яких він буде змушений виконувати свої обіцянки.
Трамп розлючений на Путіна більше, ніж ми уявляємо - Зеленський
Трамп розлючений тим, що Путін не виконує обіцянки / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези Зеленського:

  • Припинення вогню в Україні є ідеєю Дональда Трампа
  • Трамп дуже роздратований через невиконання обіцянок про припинення вогню Путіним
  • Путіна потрібно поставили в умови, які змусили б його виконати обіцянки

Припинення вогню в Україні є ідеєю президента США. Дональд Трамп дуже роздратований через невиконання російським диктатором Володимиром Путіним обіцянок щодо режиму тиші. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, пише УНІАН.

"Припинення вогню в Україні - це ідея Трампа. Ми розуміємо, що це як перший крок до закінчення війни. Він має інтерес до цього кроку. Тому я думаю, що роздратованість його більше, ніж ми уявляємо. Україна підтримує його план безумовно. А Путін робить все всупереч", - сказав він.

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Глава держави вірить, що Трамп у якийсь момент відреагує на те, що Путін знову не дотримується своїх обіцянок.

"І треба Путіна ставити у відповідні умови, після яких Путін буде виконувати свої обіцянки тому чи іншому лідеру, в даному випадку Трампу. І мені б дуже хотілося, щоб цей час настав швидше. Тому що цей час швидше приведе нас до якихось рішучих кроків. Окрім санкцій, змушення щодо безумовного припинення вогню, до дипломатії і дипломатичного шляху, який призведе до закінчення війни. Хочеться в це вірити", - зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна готова робити все можливе для досягнення цього. Зеленський також зауважив, що удари РФ по українських містах, зокрема по Кривому Рогу, викликали шок у багатьох людей в США і ці сигнали доходять до Білого дому.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Припинення вогню в Україні - новини за темою

Нагадаємо, експерти Інституту вивчення війни проаналізували можливість укладення угоди між США, Україною та РФ про повне припинення вогню в найближчі три тижні. Вони відзначили, що президент США Дональд Трамп вказав на "психологічний дедлайн" для Путіна, після якого Росія повинна погодитися на угоду.

У Генштабі Збройних сил України спростували звинувачення РФ у порушенні енергетичного перемир'я. Росія поширила брехливі заяви про нібито 14 атак Сил оборони України на енергетичну інфраструктуру 4 квітня.

Як повідомляв Главред, представники Білого дому визнали, що президент США Дональд Трамп не забезпечить припинення вогню між Україною та Росією до Великодня (20 квітня). Адміністрація Трампа розчарована тактикою затягування часу з боку Кремля та готується чинити тиск на Москву та Київ для досягнення перемир'я.

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Режим припинення вогню в Україні

Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією.

У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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