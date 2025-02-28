Трамп і Венс оголосили, що вони на боці Росії - Болтон

Колишній радник Трампа розкритикував президента США.

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Трамп і Венс оголосили, що у війні вони на боці Росії, - Болтон / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Колишній радник Трампа розкритикував президента США

Болтон вважає, що президент США показав тільки свою позицію, а не всієї Америки

Колишній радник президента США Джон Болтон заявив, що президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс оголосили, що вони на боці Росії в російсько-українській війні.

Так Болтон відреагував на скандальну пресконференцію в Білому домі. Відповідне повідомлення ексрадник опублікував на платформі Х.

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Водночас Болтон зауважив, що така позиція президента та віцепрезидента - їхня особиста, а не більшості американців.

"Трамп і Венс оголосили, що вони на боці Росії в російсько-українській війні. Це катастрофічна помилка для національної безпеки Америки. І давайте прояснимо: тепер Трамп і Венс особисто володіють цією політикою. Це не думка більшості американців, які належать до будь-якої політичної партії або жодної з них", - написав колишній радник.

Зустріч Зеленського і Трампа - що відбулося в Овальному кабінеті

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася жорстким скандалом. Раптово між Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом виникла перепалка, в яку вліз і сам Трамп.

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна не піде на припинення вогню з РФ без надання гарантій безпеки. Глава держави нагадав про те, що раніше країна-агресор РФ уже багаторазово порушувала перемир'я.

Президент України Володимир Зеленський зробив першу заяву після того, як покинув Білий дім на тлі скандалу з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті. Він опублікував пост у соцмережі Х.

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Хто такий Джон Болтон Джон Роберт Болтон - американський політик-республіканець і дипломат. Був заступником держсекретаря США з контролю за озброєннями (2001-2005 р.), послом США в Організації Об'єднаних Націй (з 2005 по 2006 рік), радником президента США з національної безпеки (2018-2019 р.), пише Вікіпедія.

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