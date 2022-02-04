Заговорив ребусами та чіплявся до "дівчинки": Тищенко потрапив у халепу, виступаючи в Київраді

Микола Тищенко відзначився неординарними висловлюваннями / скріншот з відео

Нардеп від фракції Слуга народу Микола Тищенко відзначився неординарними висловлюваннями, назвавши столичну депутатку "дівчинкою".

Інцидент стався під час виступу Тищенка на засіданні Київської міської ради.

Депутат говорив про створення районних РДА в столиці. Під час промови він сказав: "Ви все розумно.... І ми все це розуміємо. Так, ми всі розумно ставимося до події...".

Потім він звернув увагу на одну з депутатів Київради, яка нібито посміхалася під час його виступу.

"І ви, дівчинка, яка сьогодні посміхається під час війни, народний депутат, яка посміхається...",- звернувся Тищенко до неї.

Реклама

Слова нардепа викликали обурення в залі: пролунав гул невдоволення депутатів Київради, але під смішки присутніх, нардеп продовжував:

читайте також"Втратив" половину України: "слуга" Тищенко зашкварився дивним привітанням"Кияни не згодні, щоб ними хтось керував. Кияни сьогодні хочуть жити в столиці, яка є прикладом, щоб сьогодні ми бачили відповіді, чули... Щодо тих, які сьогодні чомусь у Києві є у нас... Стовпчики, які сьогодні не дають можливості паркуватися киянам. Ви знищуєте бізнес сьогодні. Ось які наполегливі проблеми сьогодні потрібно вирішувати".

Нагадаємо, раніше народний депутат України від фракції Слуга народу Микола Тищенко потрапив у черговий конфуз, розмістивши в соцмережах 7 січня привітання з Великоднем. Очевидно, Тищенко переплутав два важливих християнських свята.