США не розірвуть відносини з РФ повністю: "потрібно зберігати базові речі" - посол

США не можуть розірвати відносини з РФ / Reuters

США не можуть повністю розірвати дипломатичні відносини з Росією та перестати говорити один з одним. Про це заявив посол США в РФ Джон Салліван, повідомляє ТАСС.

Він додав, що необхідно зберігати хоча б "якісь базові речі".

"Ми не можемо взяти і розірвати дипломатичні відносини і перестати говорити один з одним. Ми як мінімум кожен день сидимо поруч один з одним на засіданнях Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку. Що б там не було, краще, коли ми говоримо один з одним в ООН, в Раді безпеки", - сказав Джон Салліван.

Посол переконаний, що посольства і банківські рахунки повинні бути відкритими.

"Я просто думаю, що, насправді, ми ніколи не розійдемося повністю, тому що ми об'єднані як постійні члени Ради Безпеки. А оскільки ми таким чином об'єднані, нам потрібно продовжувати взаємодіяти один з одним, незважаючи на наявні у нас розбіжності. Ми щодня бачимося один з одним, розмовляємо і спілкуємося в Нью-Йорку. Це абсолютний мінімум", - додав він.

читайте такожЗвір прийде в Європу: чим небезпечні заклики Макрона не дражнити Росію і Путіна

Нагадаємо, экс-президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що дзвінки кремлівському диктатору Володимиру Путіну – це дзвінки терористу і вбивці, а "мукання" і "боягузтво" Заходу лише грають на руку агресії РФ. Також вона вважає, що антиросійські санкції - "діряві", вони не спрацюють швидко.

Як повідомляв Главред, політолог Петро Олещук вважає, що часті телефонні дзвінки канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона президенту РФ Володимиру Путіну наштовхують лідера країни-агресора на думку про те, що вони його підтримують.

На думку експерта, політикам краще ігнорувати Путіна і робити вигляд, що його не існує.

Інші новини: