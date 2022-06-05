Експосол США заявив, що Україна має право бити по російській артилерії навіть на території РФ/ УНІАН, РНБО

Артилерія РФ, яка веде вогонь по позиціях українських військових на території України, перебуваючи на російській території, цілком виправдано є об'єктом для ураження.

Про це заявив експосол США в Україні, віце-президент Інституту миру США Вільям Тейлор під час одного з українських заходів у Вашингтоні, пише "Укрінформ". За його словами, немає значення, де стоїть російська артилерія, адже якщо вона веде вогонь по українських позиціях, то українці мають право наносити по ній вогонь.

"Якщо ми говоримо про російські військові підрозділи, які ведуть вогонь по українській стороні, – це і є цілі. Немає значення, де вони розташовані – в Україні або Росії", – зазначив Тейлор.

Також дипломат звернув увагу, що Україна потребує більше військової допомоги, щоб ефективно оборонятися від військ Росії. Він зазначив, що США повинні давати більше різних видів зброї.

"Системи HIMARS та MLRS – це гарний хід, добре, що адміністрація ухвалила таке рішення. Зараз вони можуть розширити це й надіслати більше боєприпасів, ракет для цих пускових установок, це важливо", – сказав дипломат.

Він наголосив, що час має важливе значення, тому потрібно надавати і доставляти таку зброю швидше.

Раніше у США прокоментували, як Збройні сили України можуть використовувати зброю, надану їм у межах військової допомоги від Сполучених Штатів. Як заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс, Україна має повне право визначати, як відповідати на російську агресію.

Нагадаємо, у США анонсували новий пакет військової допомоги та заговорили про бойові БПЛА для ЗСУ. Оголошений нещодавно пакет в 700 млн доларів на допомогу з безпеки не останній, говорить Бріджит Брінк.

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