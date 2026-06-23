Росіяни висувають претензію Путін: Зеленський - про посилення тиску на РФ

Україна наполягає на реальних перемовинах щодо завершення війни.

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Росіяни висувають Путіну претензію / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Що каже Зеленський:

Росіяни висувають Путіну претензію

Україні потрібно посилювати тиск на РФ

Українські військові потужно б'ють по об'єктах російських окупантів. Це наш тиск на Росію, який змушує росіян висувати претензію російському диктатору Володимиру Путіну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Зеленський додав, що на фронті щонайменше 20% уражень російських сил завдяки бійцям Центру спецоперацій "Альфа" СБУ.

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"Кожен день видно, що українська влучність працює. Я вдячний усім залученим силам. СБС, Сили спеціальних операцій, СБУ, ГУР, усі наші підрозділи – дякую вам. Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають працювати й надалі та спрацювати на мир. Уже більшість у Росії висуває претензію Путіну, що його війні не видно ні кінця ні краю, і всі теперішні складнощі для росіян мають їх наближати до думки, що ця їхня війна є, і це не просто "каміння з неба", і що їхня війна повинна закінчитися. Потрібні реальні перемовини, Україна дала всі пропозиції щодо цього", - наголосив президент.

Військова допомога Україні

Володимир Зеленський провів наради з дипломатичною командою щодо заходів у серпні. Київ хоче домовитись про постачання засобів ППО, які обіцяють партнери.

"Графік постачання ППО – це ключовий графік для України і персональна відповідальність дипломатів по всіх напрямах саме такої нашої співпраці з партнерами. Команда уряду, міністерств закордонних справ і оборони України саме на цьому повинні зосередитись. Потрібні результати", - каже він.

Дивіться відео із заявою Володимира Зеленського:

Зеленський зробив заяву про війну / фото: скріншот

Коли Україна зможе взяти Крим під вогневий контроль - полковник

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Главреду заявив, що Україна могла б взяти Крим під вогневий контроль за кілька тижнів. Однак для цього знадобиться мільйон ракет. Нині у Києва немає таких запасів ракет. За такої інтенсивності, як зараз, Україні знадобитьсяпівтора-два роки.

"Стільки часу знадобиться, щоб загнати Крим у режим оперативного котла, щоб росіяни там самі себе знищили, і там їх просто не залишилося. Якщо з’явиться можливість збільшити поставки нам безпілотників оперативного рівня (вони діють на відстань 100–150 км), а така можливість може з’явитися, то справа піде швидше. І тоді до літньої кампанії 2027 року ми зможемо перевести Крим в оперативне оточення", - наголосив Світан.

Якщо Україна отримає у достатній кількості ракети з дальністю 300 км, то Крим опиниться у повному оперативному оточенні вже до кінця осені чи кінця 2026 року. Тоді під контроль будуть взяті всі переходи на півострів.

Удари по Криму - важливі новини

Нагадаємо, раніше представник ГУР Андрій Юсов зробив важливу заяву щодо підготовки нових операцій. Він підкреслив, що удари по ключовим об'єктам у Криму суттєво вплинуть на подальший розвиток подій на фронті і посилять тиск на окупантів.

Зазначимо, командувач Національної гвардії генерал-майор Олександр Півненко під час інтерв'ю заявив про посилення ударів по логістичних артеріях противника. За його словами, знищення логістики противника допоможе порушити постачання і прискорити деморалізацію окупантів.

Як раніше повідомляв Главред, полковник запасу Роман Світан висловив позицію щодо можливості взяття Криму під вогневий контроль. Світан звернув увагу на складні нові акції проти РФ у Криму і закликав нарощувати постачання безпілотників та ракет для прискорення операцій у наступні місяці.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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