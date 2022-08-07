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Росія зібралася заморозити війну на півроку, щоб вдарити по Україні з усією силою – Подоляк

7 серпня 2022, 13:57

Чим швидше Київ отримає потрібну зброю, тим скоріше вдасться зупинити війну, вважає Михайло Подоляк.

Подоляк ЗСУ
Україні потрібно більше важких озброєнь, щоб перейти до контрнаступу - Подоляк / Колаж Генштаб ЗСУ, УНІАН

Росія ставить перед собою завдання заморозити війну проти України на півроку. Агресор має намір спробувати зібрати більше військ і озброєнь, щоб атакувати українську державу з усією силою. ЗСУ потрібно переходити до контрнаступальної операції на півдні для звільнення більшої кількості своїх територій. Однак наразі зброї недостатньо. Чим швидше Київ отримає важку зброю, тим швидше буде зупинено війну. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У інтерв'ю Tagesspiegel він розповів про те, що в планах агресора РФ – заморозка війни з Україною на півроку. За цей період часу окупанти планують накопичити більше військ, озброєнь і відправити їх на фронт. Агресор очікує, що Захід втомиться підтримувати Київ.

"Якщо Захід втомиться від війни, тоді Росія знову вдарить з усією силою", - пояснив задумки Кремля Подоляк.

Також він додав, що Україні потрібно переходити до контрнаступальної операції з метою звільнення більшої кількості своїх територій. Особливо на півдні країни. Для реалізації такого сценарію потрібно більше важких озброєнь.

"Чим більше і швидше ми отримаємо важке озброєння, тим скоріше зможемо зупинити цю війну", - вважає радник глави ОП.

Крім того, Михайло Подоляк підкреслив, що Україна вважатиме за перемогу повернення всіх своїх територій, які окуповані Росією.

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Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов 5 серпня заявив, що Росія пішла ва-банк у війні проти України. Як сказав він, росіяни перекидають війська і техніку навіть з Далекого Сходу та Уралу. Кремль вважає, що окупанти, мовляв, не повинні програти цю війну.

Секретар РНБО Олексій Данілов 6 серпня прокоментував ситуацію щодо планів України з контрнаступальної операції. За словами чиновника, терміни операції визначають військові на чолі з верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським. Данілов додав, що потрібно почекати, щоб побачити, як надалі розвиватимуться події.

Президент Володимир Зеленський 7 серпня розповів, що ЗСУ минулого тижня досягли серйозних результатів у руйнуванні логістики військ РФ і їх тилових баз. За словами Зеленського, сили оборони України звільнили від російської окупації вже 1060 населених пунктів.

Інші новини:

ЗСУ Михайло Подоляк Офіс президента війна Росії та України
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