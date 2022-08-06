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ЗСУ отримають нову допомогу від США на $1 млрд з ракетами для HIMARS — Reuters

6 серпня 2022, 10:59

Американська сторона готує новий пакет військової допомоги для України на 1 мільярд доларів.

HIMARS
РСЗВ HIMARS / shephardmedia.com

Україні нададуть новий пакет військової допомоги. Незабаром очікується відповідна заява на цю тему Адміністрації президента США Джо Байдена.

Американська сторона готує новий пакет військової допомоги для України на 1 мільярд доларів. Як пише Reuters, новий пакет буде включати в себе боєприпаси для зброї дальньої дії і броньовані медичні транспортні засоби.

Журналісти дізналися про те, що новий пакет допомоги США Україні оцінюється в 1 мільярд доларів. Він включатиме боєприпаси для HIMARS, боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS і 50 броньованих медичних транспортних засобів M113.

Додамо, що за даними джерел, Адміністрація Байдена оголосить про цей пакет буде оголошений вже в понеділок, 8 серпня.

HIMARS для ЗСУ

Раніше глава ОП Андрій Єрмак заявив про те, що досягнута домовленість з союзниками щодо передачі Україні 25-30 одиниць РСЗВ HIMARS і MLRS.

У той же час він підкреслив, що зараз саме логістика доставки ракет для РСЗВ є ключовим питанням.

Як відомо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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