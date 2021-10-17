"Росія опиниться в кутку рингу": Кулеба розкрив деталі справи в Гаазі щодо захоплення кораблів ВМСУ

Україна повинна виграти у Росії справу щодо захоплення росіянами кораблів ВМСУ біля Керченської протоки - Кулеба / УНІАН

Питання про відповідність юрисдикції Міжнародного арбітражного трибуналу у Гаазі з розгляду справи України проти Росії, пов'язаної із захопленням українських кораблів біля Керченської протоки, має вирішитися за декілька місяців. Київ розраховує на позитивний результат і притягнення Москви до відповідальності. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У своїй колонці на Українській правді дипломат розповів про те, що слухання у Гаазі за попередніми запереченнями Росії відбулися в період з 11 по 16 жовтня. Рішення щодо юрисдикції Міжнародного трибуналу має з'явитися за декілька місяців.

"За декілька місяців ми очікуємо висновок суддів трибуналу. Я вірю, що рішення буде справедливим. Росія опиниться в кутку юридичного рингу, а Україна вийде на фінішну пряму цієї справи", - підкреслив глава МЗС.

Суд у справі про захоплення Росією кораблів ВМСУ в Чорному морі

Україна 1 квітня 2019 року подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у зв'язку із захопленням росіянами трьох українських кораблів біля Керченської протоки у листопаді 2018 року. Київ вимагав визнати порушення Москвою конвенції ООН з морського права 1982 року. У серпні минулого року російська держава подала попередні заперечення - Москва ставить під сумніви юрисдикцію МКС щодо цього питання.

У період з 11 по 16 жовтня у Гаазі відбулися слухання за попередніми запереченнями. Російська сторона звинувачує Україну у використанні міжнародної судової інстанції, мовляв, "для виправдання своєї військової авантюри".

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Захоплення Росією кораблів ВМСУ біля Керченської протоки

Росія 5 листопада 2018 року в районі Керченської протоки в Чорному морі захопила 3 кораблі Військово-морських сил України: броньовані катери Бердянськ, Нікополь і буксир Яни-Капу.

У результаті потрапили в заручники 24 українських військовослужбовців, серед яких були моряки і співробітники Служби безпеки України. Дії Москви, згідно з міжнародним правом, розцінюється як акт агресії.

Росія не визнала захоплених моряків військовополоненими і вирішила судити їх за статтями "за незаконний перетин російського кордону".

Міжнародний трибунал з морського права наказав Москві негайно звільнити полонених українських моряків і повернути кораблі Україні. Російська влада відмовилася виконувати цю вимогу.

Українські моряки повернулися додому 7 вересня в рамках обміну полоненими між Росією і Україною. Формально російська сторона відпустила військовослужбовців "під особисте зобов'язання". Кримінальне провадження закрите не було.

18 листопада 2019 року Росія передала Україні захоплені біля Керченської протоки кораблі ВМСУ.