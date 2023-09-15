РФ отримуватиме ракети і снаряди мільйонами: Жданов назвав союзників окупантів

Передавати Україні снаряди і ракети будуть Китай і Північна Корея.

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РФ може отримати мільйони ракет від Кореї і Китаю / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Росії вже спостерігаються проблеми з кількістю ракет і снарядів, які окупанти використовують для нанесення ударів по Україні. Однак у РФ не закінчаться снаряди, адже їх окупанти можуть взяти у своїх союзників. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов.

Він переконаний, що Росія може отримувати мільйони ракет і снарядів від Китаю і Північної Кореї.

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"Це цілком реально. Втім, так само і ми отримуємо подібну допомогу. Євросоюз нам обіцяв 2 мільйони снарядів, правда, поки що дав всього 300 тисяч. Однак якщо скласти всі боєприпаси, які нам передали країни-партнери, то буде 2-3 мільйони одиниць", - сказав Жданов.

Водночас полковник акцентує на тому, що якість снарядів "залишає бажати кращого".

"Втім, попри те, що якість цих снарядів низька, навіть якщо кожен десятий снаряд не вибухне, росіянам буде "по барабану", адже дев'ять снарядів полетять. На сумі в мільйон снарядів це дрібниці, їм все одно: ну, розірве один ствол, ну, вб'є один розрахунок – так Бог з ними, відмобілізують нових, гармату нову привезуть, снаряди є, так що будуть стріляти далі. Такі дрібниці там нікого не турбують", - сказав Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що Кім Чен Ин зробив першу заяву після зустрічі з Путіним . Після зустрічі двох диктаторів Кім Чен Ин заявив, що КНДР "завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії".

Стало відомо, про що говорили Кім Чен Ин та Путін і як це вплине на війну. Було лише питанням часу вихід співпраці КНДР і Росії у публічну площину. Ще у листопаді США повідомляли, що Пхеньян забезпечував російських окупантів.

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