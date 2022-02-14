Посла України у Великій Британії Пристайка можуть відкликати через скандальну заяву про НАТО - ЗМІ

Все залежить від рішення президента Володимира Зеленського.
Посла України у Великій Британії Вадима Пристайка можуть відкликати найближчими днями.
Як повідомляє ZN.UA, у Києві обговорюють це питання через заяву Пристайка з приводу можливої відмови України від членства в НАТО.
Джерела в Міністерстві закордонних справ і Офісі президента кажуть, що поки невідомо, яке рішення прийме Київ.
Все залежить від рішення президента Володимира Зеленського.
Що заявив Пристайко
Вадим Пристайко в одному з інтерв'ю заявив, що Україна може відмовитися від заявки на вступ до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні.
Прессекретар українського президента Сергій Нікіфоров прокоментував слова українського посла і заявив, що курс на вступ до НАТО і Європейського Союзу залишаються для України "безумовним пріоритетом".
Пізніше сам Пристайко також пояснив свої слова в інтерв'ю британським ЗМІ про те, що Україна "могла б" розглянути відмову від членства в НАТО. За його словами, Україна шукає шляхи "вижити прямо зараз".
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