УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Посла України у Великій Британії Пристайка можуть відкликати через скандальну заяву про НАТО - ЗМІ

14 лютого 2022, 14:28

Все залежить від рішення президента Володимира Зеленського.

Вадим Пристайко
Вадим Пристайко / РБК-Україна

Посла України у Великій Британії Вадима Пристайка можуть відкликати найближчими днями.

Як повідомляє ZN.UA, у Києві обговорюють це питання через заяву Пристайка з приводу можливої відмови України від членства в НАТО.

Джерела в Міністерстві закордонних справ і Офісі президента кажуть, що поки невідомо, яке рішення прийме Київ.

Все залежить від рішення президента Володимира Зеленського.

Що заявив Пристайко

Вадим Пристайко в одному з інтерв'ю заявив, що Україна може відмовитися від заявки на вступ до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні.

Реклама

Прессекретар українського президента Сергій Нікіфоров прокоментував слова українського посла і заявив, що курс на вступ до НАТО і Європейського Союзу залишаються для України "безумовним пріоритетом".

Пізніше сам Пристайко також пояснив свої слова в інтерв'ю британським ЗМІ про те, що Україна "могла б" розглянути відмову від членства в НАТО. За його словами, Україна шукає шляхи "вижити прямо зараз".

читайте такожПосол України Пристайко допустив відмову Києва від вступу до НАТО

Читайте також:

viber
НАТО Вадим Пристайко Україна
Зараз ви переглядаєте новину «Посла України у Великій Британії Пристайка можуть відкликати через скандальну заяву про НАТО - ЗМІ». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Здійснення бажань і щастя в любові: 3 знака, яких чекають неймовірні зміни в кінці зимиЗдійснення бажань і щастя в любові: 3 знака, яких чекають неймовірні зміни в кінці зими Принесуть неймовірне багатство: які картини повинні бути в кожному будинкуПринесуть неймовірне багатство: які картини повинні бути в кожному будинку Вторгнення відміняється: Туреччина повідомила про нові дані з Росії і БілорусіВторгнення відміняється: Туреччина повідомила про нові дані з Росії і Білорусі Названо 5 небезпечних речей, які не можна фотографуватиНазвано 5 небезпечних речей, які не можна фотографувати Зеленський і Байден завершили переговори: всі подробиціЗеленський і Байден завершили переговори: всі подробиці
14:37

Тисячею за вакцинацію тепер можна заплатити за комуналку: як це зробити

14:33

Канцлер Німеччини Шольц прибув до Києва та проводить перемовини з президентом ЗеленськимВідео

14:33

Фінансовий гороскоп на неделю14 - 20 лютого: Терезам – інтриги колег, Рибам - великий кушВідео

14:28

Посла України у Великій Британії Пристайка можуть відкликати через скандальну заяву про НАТО - ЗМІВідео

14:06

Тривожний чемоданчик: 50 речей, які потрібно взяти з собоюВідео

Реклама
14:05

Чому Україна не може відмовитись від вступу в НАТОПогляд

14:04

Що обов'язково потрібно приготувати на Стрітення, щоб залучити багатство і щастя в будинокВідео

13:52

У Путіна назвали відмову України від НАТО "кроком до стабілізації обстановки"Відео

13:49

Чи буде вторгнення Росії: гороскоп Таро для України на 14-20 лютогоВідео

13:33

Що у 2014-му врятувало Україну від повномасштабного вторгненняПогляд

13:32

Останній герой на 1+1: заявки на кастинг подали Міс Всесвіт, водолаз та 70-річний екстремал

13:27

Британія підтримає будь-яке рішення України з приводу НАТОВідео

13:27

У Росії мають намір прискорити визнання "ЛДНР": Держдума направить звернення до Путіна і в МЗС

13:22

Гордон записав емоційне відеозвернення до Путіна щодо Російської атаки на УкраїнуВідео

13:19

Байден не дав позитивної відповіді на запрошення Зеленського відвідати Україну - ЗМІВідео

13:04

Знову самотня: Alyona Alyona розлучилася з бойфрендом на День святого Валентина

13:00

Гороскоп на завтра, 15 лютого 2022: Овнам – небезпечні авантюри, Терезам - сюрпризи, Рибам - неприємні таємниціВідео

12:51

План евакуації та 4500 укриттів: Київ на всю готується до можливого вторгнення РосіїВідео

12:49

Ціна на нафту в світі зросла до семирічного максимумуВідео

12:43

Чи буде масштабний наступ?Погляд

Реклама
12:33

"Привести до влади проросійське керівництво": у Британії попередили Україну про ФСБшні перевороти - The Guardian

12:25

"Це непорозуміння": Пристайко вніс ясність у свою заяву про відмову України від НАТО

12:25

Любовний гороскоп на тиждень 14-20 лютого: Дівам - любов на все життя, Рибам - впливовий кавалерВідео

12:07

В Мінінфраструктури оголосили плани "Великого будівництва"-2022: Київська обхідна, шлюзи Дніпра і оновлення УЗ

12:02

Переговори Шольца і Путіна: РФ може отримати гарантії, що Україна не вступить в НАТО в найближчі 10 років - The Guardian

11:46

Тисячу за вакцинацію можна буде отримати готівкою: кому і коли

11:45

Колишня подруга Софії Ротару розповіла про шкідливі звички співачки: "Агресія була, так"Відео

11:29

У Німеччині запропонували конфіскувати нерухомість російських олігархів у разі вторгнення в Україну

11:23

Долар сильно подорожчав через небезпеку вторгнення РФ

11:11

Гороскоп Таро на тиждень 14-20 лютого: Тільцям - небезпечні бажання, Ракам – гроші, Терезам - зрадаВідео

11:03

Прикмети на 15 лютого: що не можна робити на Стрітення Господнє і як не потрапити в бідуВідео

10:58

"Куди поділася безпека банку?": з карт Приватбанку таємниче зникають гроші

10:35

COVID здає позиції на тиждень раніше: Ляшко розповів, що ситуація потроху стабілізується

10:26

"Ми готові захищати Україну, є чіткий план": в СБУ закликали громадян не панікувати

10:08

"Путін, послабте петлю на шиї України": президент Німеччини звернувся до влади РФ

09:46

"Слова вирвано з контексту": у МЗС відповіли на заяву Пристайка про відмову від членства в НАТО

09:37

Стрітення Господнє 2022: дата, традиції і заборони свята

09:24

Місячний гороскоп на тиждень 14-20 лютого: Близнюкам – незаплановані витрати, Скорпіонам – борги, Стрільцям - удачаВідео

09:06

Посол України Пристайко допустив відмову Києва від вступу до НАТО

08:29

Коронавірус в Україні 14 лютого: добова кількість виявлених COVID-хворих впала до 17 тисяч

Реклама
07:54

Вторгнення РФ: де шукати дітей, що має бути в тривожній валізці й навіщо потрібен план дійВідео

07:45

Велика війна нервів тільки починаєтьсяПогляд

07:24

Гороскоп на сьогодні, 14 лютого 2022: Тільцям - знаки долі, Ракам - гроші, Водоліям - людина з минулогоВідео

07:18

З Днем святого Валентина - картинки, привітання і красиві листівки до свята 14 лютого

07:10

Загроза нападу Росії на Україну і план Риги: Латвія може прийняти до 10 тисяч біженцівВідео

07:00

Посольство США евакуюють з Києва до Львова - ЗМІ

06:30

У США підтвердили готовність допомагати Україні й після можливого вторгнення РФ

06:29

Новий Алчевськ в масштабі всієї України: чим небезпечний вал неплатежів за ЖКГПогляд

06:01

5 безцінних предметів гардероба, які навесні 2022 можна поєднувати абсолютно з усім

05:28

РФ влаштувала блокаду Україні в Чорному морі: Київ шукає безпечні коридори для торговельних суденВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти