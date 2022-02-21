"У Сибір везіть, нехай відпрацьовують свій хліб": росіяни "вітають" жителів ОРДЛО

У Мережі досить різко відреагували на евакуацію людей з "ЛДНР".
Росіяни негативно відреагували на розміщення так званих біженців з"Л/ДНР" на території їхньої країни.
Кілька днів тому окупаційна "влада" невизнаних республік почала "евакуацію" жителів ОРДЛО, але жителі Росії не сильно цьому зраділи, пишуть в Telegram-каналах.
В основному, росіяни вимагали, щоб евакуйованих відправили назад і дивувалися, чому людей почали переселяти саме в Ростовську область.
"Клас. Дивлюся, такі жебраки їдуть ... їм тільки дотації ще", "Так пообіцяли по 10 000, ось вони і їдуть", "Мені цікаво, наскільки за термінами таке переселення триватиме?.. І чому саме в Ро (Ростовську область. - Ред.)? Чому не в Підмосков'ї, де зосереджена вся промисловість. І не Зауралля?", "Жах, навіщо до нас, роботи немає ... красти будуть?", "[Навіщо - неценз.] ви тут потрібні, валіть назад", - писали жителі Ростовської області в мережі.
"Відпрацьовуйте свій хліб"
Деякі запропонували везти жителів ОРДЛО в Сибір - "орати та відпрацьовувати свій хліб, а не на халяву жити, як вони всі звикли". Частина просто ображали "біженців", обзиваючи їх "сміттям".
Хтось просив переселяти в занедбані села, а не Ростов-на-Дону, "де самим місця мало". І лише мала частина висловилася за те, що в переселенні жителів Донбасу немає нічого такого.
Евакуація жителів ОРДЛО в Росію
Раніше мережі з'явився знімок сухпайка, які в Росії видають так званим біженцям, "евакуйованим" з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.
На кадрі зображені кілька упаковок води по 0,5 літра в пляшках і "третьосортний виріб охолоджений" з м'яса птиці. Зокрема, ковбаса"Козача".
Голови невизнаних республік "ЛДНР" Леонід Пасічник і Денис Пушилін звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "незалежність республік".
Читайте також:
- РФ кинула своїх солдатів без їжі і води на вокзалі поблизу кордону з Україною
- "Ніякого вторгнення не буде": Акунін прокоментував наступ Росії на Україну
- Йде повна мобілізація: на Донбасі чоловіків масово відвозять у військкомати прямо з вулиці