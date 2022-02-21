"У Сибір везіть, нехай відпрацьовують свій хліб": росіяни "вітають" жителів ОРДЛО

У Мережі досить різко відреагували на евакуацію людей з "ЛДНР" / соцмережі

Росіяни негативно відреагували на розміщення так званих біженців з"Л/ДНР" на території їхньої країни.

Кілька днів тому окупаційна "влада" невизнаних республік почала "евакуацію" жителів ОРДЛО, але жителі Росії не сильно цьому зраділи, пишуть в Telegram-каналах.

В основному, росіяни вимагали, щоб евакуйованих відправили назад і дивувалися, чому людей почали переселяти саме в Ростовську область.

"Клас. Дивлюся, такі жебраки їдуть ... їм тільки дотації ще", "Так пообіцяли по 10 000, ось вони і їдуть", "Мені цікаво, наскільки за термінами таке переселення триватиме?.. І чому саме в Ро (Ростовську область. - Ред.)? Чому не в Підмосков'ї, де зосереджена вся промисловість. І не Зауралля?", "Жах, навіщо до нас, роботи немає ... красти будуть?", "[Навіщо - неценз.] ви тут потрібні, валіть назад", - писали жителі Ростовської області в мережі.

Як росіяни реагують на евакуацію жителів ОРДЛО в РФ / t.me/voynareal

Як росіяни реагують на евакуацію жителів ОРДЛО в РФ / t.me/voynareal

"Відпрацьовуйте свій хліб"

Деякі запропонували везти жителів ОРДЛО в Сибір - "орати та відпрацьовувати свій хліб, а не на халяву жити, як вони всі звикли". Частина просто ображали "біженців", обзиваючи їх "сміттям".

Реклама

Як росіяни реагують на евакуацію жителів ОРДЛО в РФ/ t.me/voynareal

Хтось просив переселяти в занедбані села, а не Ростов-на-Дону, "де самим місця мало". І лише мала частина висловилася за те, що в переселенні жителів Донбасу немає нічого такого.

Евакуація жителів ОРДЛО в Росію

Раніше мережі з'явився знімок сухпайка, які в Росії видають так званим біженцям, "евакуйованим" з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

На кадрі зображені кілька упаковок води по 0,5 літра в пляшках і "третьосортний виріб охолоджений" з м'яса птиці. Зокрема, ковбаса"Козача".

Голови невизнаних республік "ЛДНР" Леонід Пасічник і Денис Пушилін звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "незалежність республік".

Читайте також: