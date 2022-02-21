Сплять в автобусах і спортзалах: у евакуйованих з ОРДЛО людей вже 2 дні немає їжі

Дюді, яких примусово вивезли до Росії, перебувають у жахливих умовах/ facebook.com/denisovaombudsman

Громадяни України, жителі ОРДЛО, яких примусово евакуювали в Ростовську область РФ, позбавлені права на гідні умови життя.

Жінки з дітьми та літні люди майже дві доби перебувають без їжі та сну в неопалюваних автобусах, а місця тимчасового розміщення, де їх планували поселити - закриті, повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

"Російська влада не вживає заходів щодо забезпечення евакуйованих тимчасовим житлом, гарячим харчуванням, медичними послугами, чим порушує частину першу статті 55 Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року (четверта Женевська конвенція), згідно з якою держава-окупант зобов'язана за допомогою всіх наявних коштів забезпечувати цивільне населення всіма необхідними ресурсами", - зазначила Денисова.

facebook.com / denisovaombudsman

​Також омбудсмен підкреслила, частина евакуйованих громадян України була розміщена в спортивному залі м. Таганрога Ростовської області, що є порушенням статті 8 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує право на повагу до приватного і сімейного життя.

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facebook.com / denisovaombudsman

​"Евакуація" жителів ОРДЛО

Омбудсмен Людмила Денісова заявила, що в ОРДЛО проводять евакуацію населення, і при цьому заборонили виїжджати чоловікам призовного віку. Літніх людей і дітей з дитбудинків вивозять практично силою.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав оголошення окупаційною "владою" евакуації мирного населення фарсом для "кіношки", додавши, що жителі ОРДЛО масово повертаються додому.

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