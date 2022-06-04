Резніков спрогнозував, коли завершиться війна

Росія продовжує докладати зусиль щодо окупації всієї нашої держави. Поки неможливо передбачити, коли закінчиться війна.
Очільник Міноборони Олексій Резніков поділився оптимістичними прогнозами - за його словами, війна між Україною і Росією завершиться до кінця 2022 року.
"Росія продовжує докладати зусиль щодо окупації всієї нашої держави. Поки неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще в цьому році", - йдеться в заяві чиновника на Міжнародному форумі безпеки GLOBSEC - 2022 у Братиславі.
Резніков нагадав присутнім, що плани Кремля ґрунтуються на переконанні в тому, що всі землі навколо Росії є "російськими", тому їх, мовляв, треба "повернути".
Міністр додав, що наступними жертвами російської військової агресії стануть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші, якщо Україна з партнерами не зупинить Росію і не послабить її військову міць.
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Також він сказав, що російська армія показала всьому світу, що її образ як "другої армії світу" виявився помилковим. В Україні ж побачили не регулярну армію сучасної держави, а збіговисько вбивць, мародерів і ґвалтівників.
Міністр оборони наполіг, що на саміті НАТО в Мадриді слід залучити Україну в стратегію Альянсу на наступні 10 років, тому що це в інтересах всього цивілізованого світу. На його думку, НАТО слід почати процес приєднання України до Альянсу де-факто, якщо це поки неможливо здійснити де-юре.
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Війна в Україні
Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.
Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.
В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.
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