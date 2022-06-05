Як впоратися з панічною атакою під час війни: поради психолога

Як боротися з панічними атаками / РБК

Відчувати страх під час війни - це нормальна реакція організму людини на події, що відбуваються навколо. Але варто розуміти, що високий рівень тривоги в будь-який момент може перерости в панічну атаку.

Про те, як розпізнати перші симптоми панічної атаки і допомогти собі, розповіла психолог і психотерапевт Марина Сорокіна.

Зокрема, вона рекомендує сфокусуватися на диханні.

"Порахуйте кількість вдихів і видихів, зверніть увагу на те, чи вдається стабілізувати та заспокоїти дихання", - радить експерт.

Читайте також: