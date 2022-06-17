Путін хотів зробити з Росії могутню країну, а перетворив її на ізгоя - ОПУ

Михайло Подоляк висловився про амбіції Путіна / Reuters

У лідера росіян Володимира Путіна не вийшло зробити Росію могутньою країною, йдеться в заяві радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

Подоляк нагадав, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнавати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

Він зазначив, що жодна країна СНД/ОДКБ не хоче брати участь у російських злочинах.

"Єдиним союзником Кремля на політичній карті залишилася Сирія. Путін хотів зробити з Росії могутню країну, а зробив нерукоподаваємого ізгоя", - написав радник керівника ОП.

Війна Росії проти України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні потрібно якнайшвидше отримати достатню кількість одиниць військової техніки від Заходу, щоб переломити хід ситуації на фронті на користь ЗСУ. За його словами, якщо Київ здобуде перемогу у війні над Москвою, Путін не застосує ядерну зброю, оскільки він не самогубець.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив Захід у тому, що Росія напала на Україну. Як сказав глава країни-агресора, Москва пішла на війну нібито через відмову західного світу говорити про гарантії безпеки для російської держави.

При цьому він забув про адекватність вимог Росії за тими ж гарантіями безпеки і перекрутив Статут ООН.

"Захід принципово відмовився виконувати раніше взяті на себе зобов'язання. Досягти з ним будь-яких нових домовленостей виявилося просто неможливим. У ситуації, що склалася на тлі зростаючих для нас ризиків і загроз, рішення Росії про проведення спеціальної військової операції було вимушеним, важким, безумовно, але вимушеним і необхідним. Це рішення суверенної країни, у якої є безумовне право, засноване, до речі кажучи, на Статуті ООН, відстоювати свою безпеку", - підкреслив Путін.

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