"Путін боїться, що з ним щось станеться": Клімкін розповів, чому Путін не поїхав на G20

Путін не поїхав на G20 через страх / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін сильно боїться НАТО і намагається особливо не провокувати Альянс. У зв'язку з цим він і не поїхав на саміт G-20, який проводили на Балі. Про це заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін у коментарі Радіо НВ.

Путін навіть побоявся виступити онлайн на саміті.

"Я не думаю, що Путін прямо провокує НАТО, він просто цього боїться. Основна причина, чому він не полетів на Балі — це страх. Можна говорити про стан здоров'я, необхідності перебувати в Москві, але це все дійсно нісенітниця. Він навіть відмовився звертатися в Інтернеті до інших світових лідерів. А це означає відверте хамство, по-моєму. А хамства світові лідери ніколи не прощають. А тому Путін боїться, що з ним щось станеться, він теж боїться НАТО", - сказав Клімкін.

Що відомо про саміт G20

Саміт G20 розпочнеться 15 листопада на Балі. Президент Індонезії заявив, що він очікує, що Путін і голова КНР Сі Цзіньпін візьмуть участь у заході.

У березні Байден заявив, що вважає, що Росію слід виключити з G-20 через вторгнення в Україну, але визнав, що інші члени групи, включаючи Індонезію, можуть не погодитися. Чиновники Білого дому заявили, що в приватному порядку передали Індонезії своє бажання, щоб Росія не була присутня.

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про участь у саміті "Великої двадцятки". За його словами, якщо на Балі прибуде російський диктатор Володимир Путін, то він не братиме участь.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що Путін може пропустити саміт G-20 на Балі. Замість глави Кремля приїде прем'єр-міністр Михайло Мішустін. Однією з причин цього Арестович назвав той факт, що президент України Володимир Зеленський може дати Путіну ляпаса.

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