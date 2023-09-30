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Подоляк - про окупацію земель України: Росію чекає фінал з мемуарами за ґратами

Андрій Ганчук
30 вересня 2023, 16:17 оновлено 30 вересня, 16:29
У країни-агресорки Росії немає жодних шансів утримати захоплені території України, підкреслив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк
Подоляк, Путін
Немає жодних "нових територій Росії", Україна звільнить свої землі - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Країна-окупант РФ не зможе утримати захоплені території України. Йде важка війна, в якій українці обнулили репутацію Росії, як держави, яку, мовляв, слід було боятися. Війна дійде до свого фіналу, після чого представники російської влади будуть писати тюремні мемуари. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що немає жодних "нових територій Росії", як сурмить російська пропаганда. Всі українські землі, включаючи Криму, належать Україні. Йдуть важкі бої, спрямовані на знищення російських військ.

"Пам'ятайте: немає жодних нових територій Росії, анексованих територій і немає ніяких шансів на те, що Росія зможе зберегти над ними контроль. Є тільки територія України, включаючи Крим, де йдуть важкі бої для знищення російського окупаційного угруповання і амбіцій російської авторитарної держави", - зазначив Подоляк.

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Також він додав, що Україна обнулила репутацію Росії як країни, яку "потрібно боятися", і попередив Москву про фінал війни, в результаті якого російським політикам і чиновникам доведеться писати мемуари у в'язниці.

"Ба більше, системне професійне обнуління вчорашніх російських понтів (репутації країни, якої нібито треба боятися) після 584 днів війни надто очевидне, щоб звертати увагу на чергові "загрозливі" виступи офіційних осіб Росії. Всім цим російським суб’єктам потрібно трохи почекати, щоб особисто спостерігати фінал війни, де для них обов'язково настане жорстка юридична відповідальність, а також з'явиться можливість написати тюремні мемуари в класичному нудному стилі "нас не так зрозуміли"…", - підкреслив Михайло Подоляк.

Росія оголосила про анексію територій України

Директор Кремля Володимир Путін 30 вересня 2022 року оголосив про анексії Росією чотирьох областей України - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Папірці підписали гауляйтери регіонів. Жодну з областей російські окупанти повністю не контролюють.

Україна оголосила папірці Путіна про анексію нікчемними – президент Зеленський підписав указ, згідно з яким Україна визнає "укази президента РФ" юридично неспроможними.

"Визнати нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази президента Російської Федерації від 17 березня 2014 року № 147, від 21 лютого 2022 року № 71, від 21 лютого 2022 року № 72, від 29 вересня 2022 року № 68 від 29 вересня 2022 року № 686, а також будь-які інші рішення, акти та договори, ухвалені, видані та укладені на підставі та/або у зв'язку з реалізацією зазначених указів президента в указі Зеленського.

Глава Кремля Путін підписали закон, згідно з яким в Росії зібралися "святкувати" 30 вересня як день оголошення анексії територій України. Цей день там зробили вихідним.

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Михайло Подоляк війна Росії та України
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Подоляк - про окупацію земель України: Росію чекає фінал з мемуарами за ґратами

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