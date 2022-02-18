"Пацан сказав - пацан зробив" і "за поняттями": Лавров пояснив всю суть російської дипломатії

Сергій Лавров / Reuters

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав Захід до діалогу про безпеку "за поняттями", щоб було так - "пацан сказав - пацан зробив".

З такою заявою російський дипломат виступив у коментарі пропагандистському телеканалу, яке цитує ТАСС

"Будемо домагатися, щоб все було чесно. Не хочу звертатися до жаргону, але у нас є поняття - "пацан сказав - пацан зробив". Принаймні, "поняття" повинні дотримуватися і на міжнародному рівні", - заявив Лавров.

Також він зазначив, що Москва буде домагатися, щоб США і НАТО виконували "прийняті на себе зобов'язання" з безпеки і "дані РФ обіцянки".

читайте такожУ МЗС Росії різко відреагували на телесюжет про стягування військ до України"Повторю, ми зацікавлені в тому, щоб детально пояснити американським колегам і всім їхнім союзникам по НАТО, що не можемо задовольнитися обіцянками. Тим більше що письмові зобов'язання глав держав і урядів, що вимагають від натовців враховувати наші інтереси в повній мірі, не кажучи про усні гарантії, про які президент Росії Володимир Путін не раз згадував, виявляється, нічого не варті. Так справа не піде", - підсумував Лавров.

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Нагадай, 19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен приїхав в Україну. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, а потім відправиться до Берліна для переговорів з союзниками. Потім держсекретар США поїде до Женеви на зустріч з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Також повідомлялося, що в суботу, 12 лютого, держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

У розмові з Блінкеном Лавров заявив, що США і їх союзники розгорнули "пропагандистську кампанію" про російську агресію проти України. Лавров упевнений, що ці дії "переслідують провокаційні цілі, заохочуючи владу в Києві до саботажу Мінських угод і згубних спроб силового вирішення проблеми Донбасу".

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