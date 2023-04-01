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"Опух і ледь виштовхує звуки з рота": Путін готується до смерті Кадирова - російський опозиціонер

1 квітня 2023, 18:43
Ігор Яковенко заявив, що Путін не хоче міняти Рамзана Кадирова, бо він його цілком влаштовував у ролі глави Чечні.
Рамзан Кадыров, Игорь Яковенко
Путін готується до смерті Кадирова / Колаж фото скріншот з відео

Глава Чечні Рамзан Кадиров серйозно хворий і справа може йти до смерті. Російський диктатор розуміє це і вже почав готуватися. Про це заявив російський опозиціонер, соціолог і колишній депутат Держдуми Ігор Яковенко, повідомляє УНІАН.

За даними Яковенка, Кадиров влаштовував Путін і диктатор не хоче його міняти.

"Я думаю, що Кадиров не дуже здоровий. Про це можна судити за його зовнішнім виглядом. Він взагалі-то ніколи не був златоустом, але останнім часом він кілька разів давав інтерв'ю лежачи. Ось просто лежить людина і щось там сказати виштовхує зі свого рота, якісь звуки, в яких, крім дон-дон, нічого не можна розібрати. Він дуже сильно опух, у нього зовсім сильно одутле обличчя. На цій підставі багато хто говорить про те, що він хворий. Може, дійсно хворий", - сказав експерт.

відео дня

Він додав, що тепер російський диктатор замислюється про те, як же йому втримати контроль над Кавказом у випадку смерті Кадирова.

Хто такий Ігор Яковенко

Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

Що відомо про хворобу Кадирова

3 березня Рамзан Кадиров з'явився на публіці після чуток про його хворобу. При цьому у нього на руці був помічений медичний прилад. Глава Чечні брав участь у зустрічі з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним.

Глава Кабінету міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв заявив, що Рамзан Кадиров став залежний від якихось лікарських препаратів. Їх він вживає вже 15 років.

Колишній віцепрезидент "ЮКОСа" Леонід Невзлін заявляв, що главу Чечні Рамзана Кадирова могли отруїти. У нього почалися серйозні проблеми з нирками, що може бути симптомом отруєння. На лікування Кадиров навіть поїхав в Об'єднані Арабські Емірати, а коли приїжджає в Чечню, то з ним туди їде лікар з ОАЕ.

Інші новини:

новини Чечні Володимир Путін Рамзан Кадиров Ігор Яковенко
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