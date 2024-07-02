Росія влаштує полювання на F-16: відомий волонтер прогнозує "гаряче" літо

Волонтер Сергій Притула не думає, що прибуття цих літаків докорінно змінить ситуацію на фронті.

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ЗС РФ націлюватимуться на знищення F-16 / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео УП, Інстаграм Армії США

Літаки F-16, які вже цього літа пройдуть перше "бойове хрещення" на війні в Україні, стануть ціллю №1 для атак Росії, вважає відомий волонтер і телеведучий Сергій Притула.

В інтервʼю УП волонтер наголосив, що прибуття винищувачів не стане панацеєю. Також він сумнівається, що винищувачі (у тій кількості, у якій Захід передасть Україні) навряд чи докорінно змінять ситуацію на полі бою.

"F-16 як частина загальної системи оборони - це, звичайно, дуже круто. Але сказати, що вони будуть грати вирішальну роль, у мене, вибачте, язик не повертається", - висловився Притула. відео дня

На його думку, РФ пробуватиме вистежувати ці літаки так само, як раніше вистежувала американські і німецькі танки, та буде обігрувати довкола цього пропагандистські кампанії.

"Плюс - я дуже хочу побажати максимально успіху і сталевих нервів пілотам, які будуть управляти F-16. Тому що для ворога це буде за пріоритетом ціль №1 в українському повітрі. Ми вже це проходили з танкістами, коли відбувалося полювання на Abrams та Leopard. Підбити Leopard для росіян було щось на кшталт показати вєлічіє. Шиза повна, словом. І, на жаль, те саме буде стосуватися F-16", - сказав волонтер.

Хто такий Сергій Притула? Сергій Притула - український громадський і політичний діяч, телеведучий, актор, стендап-комік, автор і співпродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", колишній ведучий телепрограми "Хто зверху?", повідомляє "Вікіпедія".

F-16 в Україні - головне

Як писав Главред, Нідерланди готові передати Україні 24 винищувачі F-16 і 7 двигунів до них. Поява F-16 забезпечила б захист міст, які зараз потерпають від КАБів, переконаний військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Однак варто зазначити, що українська авіабаза в Старокостянтинові Хмельницької області, де розташовується 7-а бригада тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, є ціллю постійних атак російських окупаційних військ.

Агентство Reuters зауважувало, що удари по аеродромах свідчать, що росіяни, ймовірно, б'ють по інфраструктурах українських авіабаз, злітно-посадкових смугах та об'єктах-укриття, щоб ускладнити можливості для зльотів F-16. А коли прибудуть самі літаки, то й вони стануть цілями, додає агентство.

F-16 - основні характеристики / Інфографіка Главреда

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