Росія влаштує полювання на F-16: відомий волонтер прогнозує "гаряче" літо

Літаки F-16, які вже цього літа пройдуть перше "бойове хрещення" на війні в Україні, стануть ціллю №1 для атак Росії, вважає відомий волонтер і телеведучий Сергій Притула.
В інтервʼю УП волонтер наголосив, що прибуття винищувачів не стане панацеєю. Також він сумнівається, що винищувачі (у тій кількості, у якій Захід передасть Україні) навряд чи докорінно змінять ситуацію на полі бою.
"F-16 як частина загальної системи оборони - це, звичайно, дуже круто. Але сказати, що вони будуть грати вирішальну роль, у мене, вибачте, язик не повертається", - висловився Притула.відео дня
На його думку, РФ пробуватиме вистежувати ці літаки так само, як раніше вистежувала американські і німецькі танки, та буде обігрувати довкола цього пропагандистські кампанії.
"Плюс - я дуже хочу побажати максимально успіху і сталевих нервів пілотам, які будуть управляти F-16. Тому що для ворога це буде за пріоритетом ціль №1 в українському повітрі. Ми вже це проходили з танкістами, коли відбувалося полювання на Abrams та Leopard. Підбити Leopard для росіян було щось на кшталт показати вєлічіє. Шиза повна, словом. І, на жаль, те саме буде стосуватися F-16", - сказав волонтер.
Хто такий Сергій Притула?
Сергій Притула - український громадський і політичний діяч, телеведучий, актор, стендап-комік, автор і співпродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", колишній ведучий телепрограми "Хто зверху?", повідомляє "Вікіпедія".
F-16 в Україні - головне
Як писав Главред, Нідерланди готові передати Україні 24 винищувачі F-16 і 7 двигунів до них. Поява F-16 забезпечила б захист міст, які зараз потерпають від КАБів, переконаний військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.
Однак варто зазначити, що українська авіабаза в Старокостянтинові Хмельницької області, де розташовується 7-а бригада тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, є ціллю постійних атак російських окупаційних військ.
Агентство Reuters зауважувало, що удари по аеродромах свідчать, що росіяни, ймовірно, б'ють по інфраструктурах українських авіабаз, злітно-посадкових смугах та об'єктах-укриття, щоб ускладнити можливості для зльотів F-16. А коли прибудуть самі літаки, то й вони стануть цілями, додає агентство.
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