Зобов'язані арештувати: в МКС пригрозили Монголії у разі відмови в арешті Путіна

Порушення зобов'язань Монголії перед МКС можут потягнути за собою певні наслідки для цієї країни.

https://glavred.net/politics/obyazany-arestovat-v-mus-prigrozili-mongolii-v-sluchae-otkaza-v-areste-putina-10593008.html Посилання скопійоване

МКС вимагає заарештувати Путіна в Монголії / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Peter Dejong

Якщо російський диктатор Володимир Путін відвідає наступного ттижня Монголію, то місцева влада повинна його арештувати. Про це в коментарі BBC заявив речник Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі доктор Фаді ель-Абдалла.

Поїздка Путіна у Монголію запланована на вівторок. Країна є постійним членом МКС. У Кремлі вже заявили, що "не хвилюються про поїздку".

відео дня

"У нас чудові стосунки з нашими партнерами з Монголії. Звичайно, всі аспекти візиту президента були ретельно підготовлені", - заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков журналістам у Москві.

В свою чергу речник МКС підкреслив, що Монголія, як і інші країни-члени цього суду, має певні зобов'язання перед МКС і повинна їх дотримуватися. Це включає виконання ордерів на арешт, таких як той, який суд видав на арешт Путіна в 2023 році.

Якщо Монголія відмовиться арештовувати Путіна, то судді МКС будуть змушені розглядати таке порушення і передати про це інформацію в асамблею, яка, в свою чергу, "може вжити будь-яких заходів для покарання країни-порушника".

Ордер на арешт Володимира Путіна Ордер на арешт Володимира Путіна - ордери на арешт двох громадян Російської Федерації: чинного президента Володимира Путіна та російської уповноваженої при Президентові Російської Федерації з прав дитини Марії Львової-Бєлової, підозрюваних у незаконному примусовому переміщенні українських дітей з окупованих територій України до Росії, видані 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі.

Ордер на арешт Путіна - новини

Нагадаємо, МКС видав ордер на арешт Путіна ще в березні 2023 року, після цього президент США Джо Байден назвав такі дії "виправданими".

Після інформації про те, що російський дактатор планує відвідати Монголію, українське МЗС звернулось до влади країни із вимогами арештувати Путіна на своїй території.

Натомість прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в Росії не переживають через візит Путіна в Монголію та можливість його арешту та сказав, що у Москви дуже хороші відносини із Улан-Батором.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред