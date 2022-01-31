Євросоюз надасть Україні перший транш на 600 млн євро - Зеленський

ЄС виділить Україні перший транш допомоги / фото ОПУ

Європейський союз надасть Україні перший транш на 600 млн євро без додаткових умов. Загальний обсяг виділеної макрофінансової допомоги становить 1,2 млрд євро, інформує сьогодні ввечері сайт Офісу президента.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскисом. За словами Зеленського, рішення ЄС про виділення 1,2 млрд євро стало своєчасним сигналом для фінансових ринків і має сприяти підтримці стабільності української економіки.

"Наша стратегія спрацювала: говорити не про війну, а про економіку. Сьогодні-перший день, коли ми не витратили жодного долара з наших резервів на підтримку курсу гривні", - підкреслив Зеленський.

Сторони також домовилися, що перший транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро буде виплачений без додаткових умов відразу після завершення всіх необхідних процедур.

Загроза вторгнення РФ в Україну

Прессекретар Білого дому Джен Псаки раніше заявила, що за даними американської розвідки Росія може піти на провокацію на Донбасі за кілька тижнів до військового вторгнення в Україну. Можливий план Москви передбачає атаку на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором", щоб використовувати ситуацію як привід для атаки на українську державу.

Журналісти CNN з посиланням на Міноборони України опублікували дані, згідно з якими біля кордонів Української держави зосереджено вже понад 127 тисяч російських військ. Як вважають у відомстві, Росія може завдати ракетних ударів по об'єктах стратегічного значення.