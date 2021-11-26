"Жодних наказів": Зеленський заперечив тиск на глав фракцій та груп

Президент Володимир Зеленський на прес-марафоні, 26 листопада 2021 року / скріншот

Президент Володимир Зеленський запевнив, що він не чинить тиск на глав депутатських груп і фракцій та зустрічається з їх лідерами у Верховній Раді напередодні ключових голосувань у парламенті

Український гарант, відповідаючи на припущення однієї з журналісток під час пресмарафону в Києві, наголосив, що не зустрічається з жодною фракцією, окрім "слуг". Президент пояснив, що раз на тиждень у нього відбувається нарада, де говорять про питання, які будуть обговорювати на засіданнях Верховної Ради.

Я не зустрічаюся з жодною фракцією, окрім представників "Слуги народу". Я зустрічаюся з лідером нашої фракції Давидом Арахамією, раніше зустрічався з тодішнім керівником партії Олександром Корнієком, а також з главами деяких комітетів та певними міністрами. Раз на тиждень ми обговорюємо питання, які йдуть на розгляд Ради. Ми показуємо список з обіцянками партії та програму Кабміну, тоді ми підбиваємо підсумки"", – пояснив президент.

За словами президента, остання така зустріч була з приводу держбюджету, оскільки Рада подала тисячі правок, через що ухвалення затягується.читайте такожВерховна Рада схвалила держбюджет на 2022 рік у першому читанні

Раніше звільнений з посади спікера Дмитро Разумков заявив, що його відставка пройшла з порушенням закону Про регламент парламенту. Він зазначив, що його колеги про це знають, але "говорять неправду прямо в очі". Втім, це вже звична практика, переконаний політик.

Колишній голова Верховної Ради також зазначив, що в самій фракції "Слуга народу" голосів за його відставку не вистачило, тому довелося домовлятися з іншими фракціями.