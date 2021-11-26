УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

"Жодних наказів": Зеленський заперечив тиск на глав фракцій та груп

26 листопада 2021, 14:59

Він також зазначив, що не зустрічається з жодною фракцією, окрім "слуг".

Зеленський
Президент Володимир Зеленський на прес-марафоні, 26 листопада 2021 року / скріншот

Президент Володимир Зеленський запевнив, що він не чинить тиск на глав депутатських груп і фракцій та зустрічається з їх лідерами у Верховній Раді напередодні ключових голосувань у парламенті

Український гарант, відповідаючи на припущення однієї з журналісток під час пресмарафону в Києві, наголосив, що не зустрічається з жодною фракцією, окрім "слуг". Президент пояснив, що раз на тиждень у нього відбувається нарада, де говорять про питання, які будуть обговорювати на засіданнях Верховної Ради.

Я не зустрічаюся з жодною фракцією, окрім представників "Слуги народу". Я зустрічаюся з лідером нашої фракції Давидом Арахамією, раніше зустрічався з тодішнім керівником партії Олександром Корнієком, а також з главами деяких комітетів та певними міністрами. Раз на тиждень ми обговорюємо питання, які йдуть на розгляд Ради. Ми показуємо список з обіцянками партії та програму Кабміну, тоді ми підбиваємо підсумки"", – пояснив президент.

За словами президента, остання така зустріч була з приводу держбюджету, оскільки Рада подала тисячі правок, через що ухвалення затягується.читайте такожВерховна Рада схвалила держбюджет на 2022 рік у першому читанні

Раніше звільнений з посади спікера Дмитро Разумков заявив, що його відставка пройшла з порушенням закону Про регламент парламенту. Він зазначив, що його колеги про це знають, але "говорять неправду прямо в очі". Втім, це вже звична практика, переконаний політик.

Колишній голова Верховної Ради також зазначив, що в самій фракції "Слуга народу" голосів за його відставку не вистачило, тому довелося домовлятися з іншими фракціями.

viber
Верховна Рада Володимир Зеленський Слуга народу Давид Арахамія
Зараз ви переглядаєте новину «"Жодних наказів": Зеленський заперечив тиск на глав фракцій та груп». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
В Україні різко впали ціни на паливоВ Україні різко впали ціни на паливо У моду на зиму 2022 повернулися чуттєві чоботи в стилі 60-х, які обожнювала Бріжит БардоУ моду на зиму 2022 повернулися чуттєві чоботи в стилі 60-х, які обожнювала Бріжит Бардо Прикмети на 24 листопада: що не можна робити в день Федора і як не потрапити в бідуПрикмети на 24 листопада: що не можна робити в день Федора і як не потрапити в біду "Все рвоне": астрологиня назвала рік краху Росії"Все рвоне": астрологиня назвала рік краху Росії Помер колишній мер Києва Олександр ОмельченкоПомер колишній мер Києва Олександр Омельченко
15:51

Раніше ковід "душив" Європу, тепер – нас: Зеленський пояснив високу смертність в Україні

15:46

Ремонт об'їзної Хотина за програмою "Велике будівництво" повністю завершиться у 2022 році

15:42

В Україні спростили заміну оператора мобільного зв'язку при збереженні номера: подробиці

15:23

Майданів не буде, люди бачать, що ми робимо, ми не злодії якісь - Зеленський

15:21

Ханука 2021: коли відзначають, традиції і заборони дня, привітання зі святом

Реклама
15:18

У моду на зиму 2022 прийшли теплі светри невимовної краси, в яких зима пройде непомітноФотоВідео

15:12

Регіна Тодоренко зніметься в постільній сцені в химерному інопланетному образі

15:04

У Путіна відповіли на заяву Зеленського про державний переворот

14:59

"Жодних наказів": Зеленський заперечив тиск на глав фракцій та групВідео

14:49

Гороскоп на грудень 2021: Левам - дивовижне везіння, Скорпіонам - заздрість суперників

14:31

"Некоректно пов'язувати медіа з цукерками": Зеленський прокоментував фурор серіалів Кварталу в РФ

14:28

Є червоні лінії: Зеленський пояснив, чого не повинні робити олігархи в Україні

14:21

Зеленський розповів, чи відправить у відставку голову ОПВідео

14:18

"Краєчок ватрушки видно": Холостячка Ксенія Мішина побалувала шанувальників фото в бікіні

14:05

Білорусь "втомилася" від мігрантів і може спрямувати їх в Україну – МЗС ПольщіВідео

13:54

Турчинов - один з тих, хто втрачав Крим, а Порошенко - Донбас - ЗеленськийВідео

13:49

Нелегальні цигарки на український ринок постачають вітчизняні підприємства – експерт

13:43

Зеленський розкрив подробиці закритої розмови по вагнерівцях - коли було вирішено її скасувати

13:43

В Одесі знесли скандальний пам'ятник "коронавірусу з піхвою"

13:34

"Голос Ахметова на записі не звучав": Зеленський розповів про підготовку держперевороту

Реклама
13:14

Зеленський поки що не готовий йти на другий президентський термінВідео

13:13

"Це війна не зі мною": Зеленський відреагував на чутки про воєнний стан

13:00

"Мені соромно": Зеленський розповів, хто організував та зірвав операцію із затримання вагнерівців

13:00

Гороскоп на завтра 27 листопада 2021: Дівам - підступність жінки, Скорпіонам - неймовірне везінняВідео

12:58

У Європі хочуть, щоб ми почали спілкуватися з Росією - Зеленський

12:47

"Вважають дурнями і блокують": у Києві жінці хотіли продати дорогу іграшку з фальшивою знижкою

12:36

Геомагнітна активність зростає: як пережити ці вихідні сонцезалежним людямВідео

12:33

Зеленський поставив крапку в чутках про відкриту війну України з Росією

12:28

Зеленський заявив про ймовірність державного перевороту в грудні

12:27

"Ми на початку великої війни": Зеленський зробив заяву про боротьбу з олігархами в УкраїніВідео

12:23

Прибрати груди і додати крила: у Києві пропонують оновити монумент "Батьківщина-Мати"

12:20

1+1 розпочав зйомки серіалу Алмаз із Станіславм Бокланом і Дмитром Суржиковим у головних ролях

12:11

Водій фури, який розчавив таксі під Харковом, був п'янийВідео

12:08

"Велике будівництво": у національних природних парках створять інфраструктуру для туристів

12:04

2022 - рік якої тварини за східним календарем і в чому його зустрічати

12:00

Прес-марафон Зеленського "30 питань президенту України": онлайн-трансляція

11:55

Всесвітньо відомий британський співак Ед Ширан відвідав Київ і висловив захоплення Україною

11:36

В Україні оновили зони карантину: "жовтими" стали ще 2 області, а помаранчевих регіонів наразі меншеВідео

11:35

"Чи буде війна з Росією?": Данилов розповів про готовність УкраїниВідео

11:22

До Нового року хвиля коронавірусу спаде, а для вакцинованих відкриють курорти - КузінВідео

Реклама
11:19

Налетить сильний вітер: в Україні оголосили штормове попередження

10:43

Світ навиворіт. Еквадор: Дмитро Комаров розповість драматичну історію про перший контакт з ваорані

10:37

Чорна п'ятниця 2021 в Україні: як убезпечити покупки

10:26

В Україні діти можуть отримати COVID-сертифікат у "Дії": як це зробитиВідео

10:23

До чого сниться весілля: тлумачення відомих сонників

10:21

В Україні різко подорожчав важливий продукт з борщового набору

10:18

Українців попередили про різке зростання цін на вершкове маслоВідео

10:15

Чорна п'ятниця 2021: як не купувати зайвого в день розпродажів - поради шопоголікам

10:12

Школярі влаштували побоїще під ЧернівцямиВідео

09:49

Долар дорожчає вже 5 днів поспіль та досяг психологічної позначки: що чекати українцям даліВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти