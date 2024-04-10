"Ми поламаємо хребет Путіну": Зеленський назвав дві умови посилення на полі бою

Україна нікуди не відступає, ситуація на східному фронті стабілізована, сказав президент Володимир Зеленський у зверненні до Дельфійського економічного форуму.

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Україні потрібні ППО і бойові літаки, щоб зупинити війська Путіна - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Україна потребує систем протиповітряної оборони та військових літаків, які мають захистити міста від терору країни-окупанта Росії. Українські війська зламають хребет Путіну, якщо союзники ухвалять потрібні політичні рішення, а Київ отримає конкретні озброєння. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє Офіс президента, під час свого відеозвернення до Дельфійського економічного форуму він розповів про те, що ситуація на східному фронті стабілізована, армія нікуди не відступає.

"Україна нікуди не відступає. Ситуація на сході нашої держави, де тривають найгарячіші бойові дії, стабілізована. Ситуація щодо дронових атак - я вважаю, що тут у нас є успіхи. Ситуація на морі, на півдні нашої країни, не лише стабілізована: у нас був успіх наприкінці минулого року і зараз ми бачимо, як зростає наше ВВП через те, що працює морський коридор", - зазначив Зеленський. відео дня

За словами держави, Україні потрібні десятки систем ППО і достатня кількість бойових літаків, щоб захистити свої міста від агресії РФ у повітрі.

"Україна не просить занадто багато чого. Нам потрібні системи ППО і бойові літаки, які можуть захистити наші міста від російського терору... Декілька десятків систем і достатня кількість сучасних винищувачів - і взагалі не буде проблеми російської авіації і бомб. Нам потрібна артилерія, щоб відсувати фронт і повертати нормальне життя на окуповану Росією землю", - пояснив український гарант.

Також він додав, що ухвалення союзниками політичних рішень і надання конкретної зброї допоможе Україні зломити російські війська.

"Я на вашому місці не так дивився б на ситуацію. Не потрібно бути занадто позитивними, тому що йде війна і проти нас серйозний ворог, але давайте будемо реалістами, а не песимістами. Сьогодні ситуація стабілізована. Буде конкретна зброя, конкретні політичні кроки від наших партнерів - ми поламаємо хребет Путіну", - наголосив Володимир Зеленський.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Допомога Україні від США - коли буде зброя:

Президент Володимир Зеленський потужно звернувся до США через затримку допомоги. Він закликав продовжити допомогу Україні, оскільки без підтримки є загроза не тлише не перемогти, а й не вистояти у війні.

У Білому домі заявили, що Україна через американський Конгрес змушена втрачати позиції на фронті. У Байдена закликали законодавців ухвалити законопроєкт, який передбачає підтримку України, вже цього тижня.

Допомогу Україні на суму понад $60 млрд буде схвалено у квітні, вважає колишній спецпредставник Держдепу Курт Волкер. За його словами, переважна більшість конгресменів як у Сенаті, так і Палаті представників Конгресу, підтримують українську державу.

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