"Ми не погрожуємо, а попереджаємо": Арестович пояснив свою "ракетну" заяву проти Кремля

Олексій Арестович попередив Кремль / Facenews

Спікер української делегації в ТКГ і радник глави ВП Олексій Арестович повернувся до свого недавнього висловлювання з приводу напрямку українських ракет. Зокрема, у бік Москви, і пояснив слова детальніше.

Він стверджує, що Україна нікому не загрожує, а його заява носить попереджувальний характер, пише УНН.

"Напрям державної політики в Україні, як я його розумію, має оборонний характер. Ми нікому не погрожуємо. Якщо дивитися в контексті того, що я говорив, що це наша відповідь буде. Тому що росіяни, російське керівництво, російські експерти не соромляться в кожній своїй програмі погрожувати бомбити Україну, що вони нам все знищать і так далі", - сказав Арестович.

За його словами, він просто хотів нагадати РФ, що в будь-якій її дії є відповідь. Тобто, після системних загроз у бік України обов'язково прийде час і української відповіді.

Арестович стверджує, що Україна здатна розробляти ракетні комплекси з дальністю понад 500 кілометрів і більше. Наприклад, Грім і Грім-2.

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"До недавніх пір ми не могли направляти ніякі ракети на Москву, тому що діяв договір про обмеження ракет середньої дальності. Після того, як він припинив свою дію, хоча там є окремі нюанси, Україна може розробляти ракетні комплекси", - додав спікер української делегації в ТКГ.

Крім того, він зазначив, що поки ці ракети знаходяться на стадії науково-дослідних розробок. Однак в перспективі найближчих 10 років результат буде. Було б тільки "належне фінансування".

І саме ці пристрої, за словами Арестовича, почнуть виконувати завдання стратегічного рівня.

Нагадаємо, член комітету Ради Федерації РФ Сергій Цеков прокоментував заяву радника глави офісу президента Олексія Арестовича про те, що оперативно-тактичні ракети в майбутньому можуть долітати до Москви, назвавши це "самопіаром".

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Ракети Арестовича: початок

Спікер ТКГ прокоментував слова президента Росії Володимира Путіна, який раніше заявив про побоювання, що під виглядом навчальних центрів в Україні можуть з'явитися бази Північноатлантичного альянсу з ракетами, спрямованими на Москву.

Арестович вважає, що в Кремлі можуть "догратися" до того, що на Москву будуть спрямовані ракети України, оскільки Київ продовжує працювати над ракетною програмою. Такі дії можуть стати відповіддю української держави на агресивну політику російської влади.

"Путін дограється до того, що українські ракети будуть спрямовані на Москву в якийсь найближчий осяжний час з однієї простої причини, що ми працюємо над ракетною програмою. І наші ракети оперативно-тактичного рівня зможуть діставати до Москви. Це паритетні дії у відповідь на дії Росії. Якби не було цієї агресії, ніколи б українські ракети ні на яку Москву не були б спрямовані", - сказав Олексій Арестович.